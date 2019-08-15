Кулаками по голові: у Дніпрі дівчата влаштували жорстку бійку на вулиці (відео 18+)

У Дніпрі дві молоді дівчини влаштували жорсткі розбірки прямо посеред вулиці. Очевидці зняли бої без правил в житловому масиві "Тополя", пише видання Vгороде.

Дівчата тягали одна одну за волосся, погрожували "замочити". У хід йшли кулаки й стусани ногами. В один момент одна з учасниць конфлікту притиснула іншу до землі і викрикнула: "Жри, бл*дь!".

У Дніпрі дві дівчини побилися на вулиці (скрін: YouTube/VГороде)

У бійці були присутні і елементи стриптизу - оскільки одна з дівчат була в короткій сукні, друга примудрилася натягнути одяг їй на голову.

При цьому інша була на підборах, що надавало загальній ситуації комічності. Але коли одна з дівчат почала бити іншу по голові, все стало вже серйозніше.

Перехожі знімали все дійство на відео і не намагалися розбороняти забіяк. Щоправда, одна жінка підійшла до дівчат, але тут же відійшла в сторону. Поцікавився, що відбувається і чоловік, який, втім, також пішов по своїх справах.

Зрештою переможниця пішла - все обійшлося саднами, вирваним волоссям і зламаним каблуком.

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У Дніпрі дві дівчини побилися на вулиці (відео: YouTube/VГороде)

До слова, нещодавно в ніч на 3 серпня у Святошинському районі Києва чоловік відкрив вогонь по компанії відпочиваючих в кафе на вулиці Миру. Стрілець знаходився в алкогольному сп'янінні і поранив двох жінок і чоловіка. Неадеквата розлютила собака, яка почала на нього гавкати. Постраждалих госпіталізовано з пораненнями.

Раніше також повідомлялося, що на одному з українських курортів жорстоко провчили іноземця, який хапав дівчат за сідниці.