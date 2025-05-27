Куда выгодно поехать на сезонные заработки: топ стран для украинцев

Сезонная работа за рубежом - это возможность не только заработать, но и увидеть мир, приобрести опыт, улучшить знания языка и поддержать свою семью. Многие украинцы выбирают временную занятость в тех странах Европы, где спрос на работников стабильно высокий.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где выгоднее всего работать, какие отрасли наиболее востребованы и на что стоит обратить внимание перед выездом.

Польша

Польша уже много лет подряд остается наиболее доступной и популярной страной для сезонной работы среди украинцев. Благодаря близкому расположению и безвизовому режиму, она является идеальным вариантом для кратковременных выездов.

Основными направлениями занятости являются аграрный сектор, строительство и логистика. Украинцы собирают яблоки, ягоды, томаты, работают на складах или ремонтируют здания. Средняя зарплата составляет 900 - 1100 евро в месяц, а часто предоставляется и жилье.

По безвизу можно работать до 90 дней, для более длинных периодов нужна рабочая виза. Еще одним условием является приглашение от работодателя.

Чехия

Чехия привлекает украинских работников высокими стандартами жизни и хорошими условиями труда. Чаще всего украинцы работают в сельском хозяйстве, на заводах по изготовлению авто и электроники, а также в гостинично-ресторанном бизнесе.

Популярные должности - официанты, горничные, повара и сборщики урожая. Заработная плата здесь составляет в среднем 1000- 1200 евро в месяц.

Для легального трудоустройства нужна рабочая виза, однако для сезонных поездок могут выдаваться специальные визы. Важно также иметь контракт и соблюдать условия работодателя.

Испания

Испания привлекает не только туристов, но и работников, которые ищут сезонную занятость, особенно летом. Здесь украинцы чаще всего работают в отелях, ресторанах, на курортах или в сельском хозяйстве - собирают цитрусовые, виноград и оливки.

Популярные вакансии - официанты, бармены, помощники поваров. Заработная плата варьируется от 1200 до 2000 евро в месяц, в зависимости от региона и вида деятельности. Для легальной работы нужно оформить рабочую визу, иметь трудовой договор и медицинское страхование. Испания прекрасно подходит тем, кто совмещает работу с отдыхом.

Бармен - одна из самых популярных профессий (фото: Freepik.com)

Германия

Германия, как одна из ведущих экономик Европы, предлагает большой выбор вакансий для сезонных работников. Здесь постоянно ищут рабочих в сельском хозяйстве, строительстве и сфере ухода за пожилыми людьми. Среди типичных задач - сбор фруктов и овощей, участие в строительных работах, помощь в домах престарелых.

Средняя заработная плата - от 2200 евро в месяц и более, в зависимости от специальности. Для официального трудоустройства нужна рабочая виза. Благодаря стабильности и порядку Германия часто выбирается как первая страна для длительной работы.

Как подготовиться к выезду на сезонную работу

Перед тем как отправляться на сезонную работу в Европу, стоит хорошо подготовиться. Сначала узнайте актуальные визовые требования каждой страны и соберите все необходимые документы. Очень важно найти проверенного работодателя или надежное агентство, которое обеспечит безопасные условия труда.

Всегда заключайте письменный договор - в нем должны быть прописаны зарплата, график, обязанности и жилье. Также не забудьте оформить медицинскую страховку. Стоит иметь определенный запас средств на первое время после приезда. Готовность к вызовам поможет избежать неприятностей и сделать поездку действительно удачной.