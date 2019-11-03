Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)

Харчування українських військових погіршився
Деякі частини ЗСУ скаржаться на якість харчування військовослужбовців. Раніше військових годували краще, ніж зараз. Про це заявив військовий Олександр Грім на своїй сторінці в Facebook, який також надав відповідні фотографії.
Грім розповів, що метаморфози у сфері харчування військових ЗСУ відбулися після того, як Міністерство оборони програло суди з постачальниками, і зараз солдати отримують харчування, яке було до реформ.
Харчування в армії (фото: facebook.com/grom.alex.grom)
"Деякі запитують, як же так? Військовий податок 1,5% не прибрали, куди йдуть кошти??? Можливо, на переозброєння? Або на облаштування нових позицій? Не знаю. Але бачу факт: хто не хоче годувати свою армію, той буде годувати скоро чужу", - зазначив Грім.
Харчування в армії (фото: facebook.com/grom.alex.grom)
Користувачі мережі також обурені таким станом справ.
Скріншоти з Facebook
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