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Так ось куди подівся весь російський цукор! Розпакування ворожого сухпайка

Колаж РБК-Україна: Сухпайок російського солдата напханий цукром
Автор: Світлана Мащенко

Український військовий з’ясував, куди насправді подівся весь російський цукор, коли розпакував ворожий сухпайок.

Відповідне відео з’явилося в мережі.

Військовий ЗСУ показав, що російська армія залишила ще радянську традицію пакувати солдатські рюкзаки 20-грамовими пакетиками цукру. Такий пакетик, за задумом, треба відкрити і висипати в рота, аби з’явилася енергія рватися в бій.

В українській же армії від такого давно відмовилися, і на західний зразок замінили цукор різними енергетичними батончиками, на кшталт Снікерсів. Адже це значно зручніше і звісно ж смачніше.

Розпакувавши сухпайок наш військовий, знайшов шість пакетиків з цукром.

"Навіщо нам снікерси. У нас є сахар, советский русский сахар", - каже військовий і радить російським бабцям штурмувати не супермаркети, а військкомати, адже весь цукор тепер саме там.

Раніше ми писали, що росіянки лишилися без ботоксу, тампонів і тоналки.

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