Так ось куди подівся весь російський цукор! Розпакування ворожого сухпайка

Військовий ЗСУ показав, що російська армія залишила ще радянську традицію пакувати солдатські рюкзаки 20-грамовими пакетиками цукру. Такий пакетик, за задумом, треба відкрити і висипати в рота, аби з’явилася енергія рватися в бій.

В українській же армії від такого давно відмовилися, і на західний зразок замінили цукор різними енергетичними батончиками, на кшталт Снікерсів. Адже це значно зручніше і звісно ж смачніше.

Розпакувавши сухпайок наш військовий, знайшов шість пакетиків з цукром.

"Навіщо нам снікерси. У нас є сахар, советский русский сахар", - каже військовий і радить російським бабцям штурмувати не супермаркети, а військкомати, адже весь цукор тепер саме там.