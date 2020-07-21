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Купа диких собак і бур'яни: з'явилися моторошні фото Донбас-Арени

Донецьк, Вівторок 21 липня 2020 09:41
Купа диких собак і бур'яни: з'явилися моторошні фото Донбас-Арени
Донбас-Арена перетворилася на один з покинутих стадіонів світу (колаж: РБК-Україна)

У мережі показали, на що перетворилася Донбас-Арена за шість років окупації

З'явилися нові фото Донбас-Арени - першого п'ятизіркового стадіону у Східній Європі, будівництво якого обійшлося в 2009 році в 400 мільйонів доларів.

Зараз від блиску "суперстадіону" залишилася тільки сумна пам'ять. Парк біля нього перетворився на зарості бур'янів, доріжки і плитка поступово руйнуються, а місцеві жителі пишуть, що там знайшли притулок дикі собаки.

"Серце кров'ю обливається", - пише блогер Сеня Анатоліч Варм в Facebook, який і виклав фото з центру Донецька, зроблені влітку 2020 року.

Купа диких собак і бур'яни: з'явилися моторошні фото Донбас-Арени

Так виглядає Донбас-Арена влітку 2020 (фото: facebook.com)

"Не зберегти навіть те, що дісталося задарма. Багато хто запитує, як виглядає парк "Ленінського комсомолу" та "Поляна казок". До війни - це улюблене місце відпочинку містян і жителів Донецької області. Завжди доглянута територія з зеленими, акуратно підстриженими газонами перетворилася в сумне видовище - заросла чортополохом та іншими добірними бур'янами в людський зріст", - зазначає блогер.

Купа диких собак і бур'яни: з'явилися моторошні фото Донбас-Арени

Парк біля Донбас-Арени руйнується (фото: facebook.com)

Система автоматичного поливу давно зламана, розарії стали полями дикої шипшини...

"Не хочеться давати "епітетів" цій деградації. Дивіться самі. Судіть самі. Свою особисту думку нікому не нав'язую. Але очі у всіх є. Якщо, звичайно, ті очі не безсоромні", - резюмував він.

Купа диких собак і бур'яни: з'явилися моторошні фото Донбас-АрениКупа диких собак і бур'яни: з'явилися моторошні фото Донбас-АрениКупа диких собак і бур'яни: з'явилися моторошні фото Донбас-Арени

На що окупанти перетворили Донбас-Арену (фото: facebook.com)

Місцеві жителі в коментарях додають, що місто все більше і більше перетворюється на смітник:

  • "І ще купа диких собак там живе..."
  • "Я "виїхала", приїжджаю в Донецьк кожен рік, але все менше залишається бажання, тільки теплі спогади... Моє місто перетворюють на смітник";
  • "Там давно вже таке видовище. Здалеку ще вгадується ландшафтна задумка місцями, а придивишся ближче - смуток..."
  • "Це зараз хоч підмели і злегка прибрали. Були з донькою на початку травня - ще сумніше все було".

Нагадаємо, що знаменитий стадіон у центрі Донецька відкрили 29 серпня 2009 року в День шахтаря і день міста. Він розрахований на 50 тисяч глядачів. Він став першим стадіоном у Східній Європі, спроєктованим і побудованим відповідно до стандартів категорії "п'ять зірок". За акредитацією УЄФА та ФІФА відповідав класу "еліт".

У 2012 році стадіон у Донецьку приймав матчі Євро-2012. Але з 2014 року матчі на стадіоні не проводяться, він піддався обстрілу з боку терористів.

В Донбас-Арені також розташовано три ресторани, лаундж-бар, фан-кафе, десятки фаст-фудів, торгових точок, фітнес-центр, корпоративні ложі і навіть пункти першої допомоги.

Крім футбольних матчів, оснащення стадіону і його акустична система дозволяли проводити там шоу за участю зірок.

У парку біля стадіону були посаджені нові насадження, підібрані спеціально під клубні кольори ФК "Шахтар", тобто в осінній період листя мало набувати яскраво-оранжевого і червоного забарвлення.

Раніше ми писали, що діється на єдиному курорті "ДНР", куди пускають за списками.

Також повідомлялося, що Пушиліна роками прослуховувала СБУ завдяки тому, що віджатий особняк виявився "розумним будинком".

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