Какую пищу категорически нельзя давать ребенку с собой в школу: важный список от диетолога

Почему важно следить за питанием

Родители следят за питанием своего ребенка. Они хотят, чтобы дети питались правильно, наедались и получали витамины. Однако чаще всего мама долго задерживается на работе и ей не хватает сил и времени планировать рацион вперед.

Поэтому отсутствие планирования, а также нехватка информированности о балансе питательных веществ приводит к несбалансированному питанию, недостатку тех или иных питательных веществ, необходимых детям, чтобы помогать им расти и развиваться.

По словам диетолога, ребенку критически необходим полноценный завтрак, чтобы чувствовать себя хорошо весь день. Если правильно настроить питание, то с помощью еды можно греться, производить больше гормонов радости и удовольствия, чувствовать себя бодрее и стойкее.

Также исследования показывают, что успеваемость детей, которые пропускают завтрак дома, ниже те, кто завтракает.

В школах в столовых еда не всегда нравится детям, и проблема школьного питания стоит очень остро. Поэтому многие родители дают своим детям перекусы и обеды с собой.

Какую пищу нельзя давать в школу

Следуя пищевым предпочтениям ребенка, может содержать избыточное количество лакомства. Диетолог говорит, что иногда лакомиться сладостями можно, но избыточное количество может привести к дисбалансу в рационе и чрезмерному потреблению сахара, а сладкие и кофеинсодержащие напитки могут привести к энергетическим всплескам и срывам, что влияет на способность ребенка концентрироваться.

Еще одна ошибка - отсутствие разнообразия. Повторение одних и тех же блюд, например сэндвичей или бутербродов, имеющих низкую питательную ценность, отсутствие разнообразных фруктов, овощей, белков и цельных злаков может привести к недостатку необходимых питательных веществ, поступающих с разнообразным питанием.

Также следует избегать продуктов с высокой степенью обработки. Такие продукты как чипсы, упакованные обеды или снеки содержат много натрия, консервантов и вредных жиров.

Для детей помладше не стоит давать с собой в школу продукты, которые могут вызвать удушье. Все потому, что на перерывах дети имеют возможность не только перекусить, но и поиграть. Поэтому, например, целый виноград, большие куски яблок или моркови, целые орехи или попкорн могут быть небезопасны.

К тому же следует избегать скоропортящихся продуктов без надлежащего хранения. Это касается салатов на основе майонеза, даже сделанного собственноручно, или блюд, которые нужно хранить очень горячими или холодными.

Здесь на помощь могут прийти контейнеры для еды и термокружки, которые, самое главное, могут не только держать температуру, но и быть безопасными - то есть не выделять вредные вещества в пищу и воду.

За чем нужно следить

Ольга Маллиани рассказала, за чем нужно следить, чтобы у ребенка не было проблем с ЖКТ:

чтобы ребенок завтракал

чтобы завтраки, обеды и ужины были горячие (не холодные)

хватало белка в питании

хватало железа в питании (мясо, субпродукты, бобовые)

чтобы были жиры в питании

чтобы в 2 приема пищи в день были овощи

чтобы ребенок пил теплую воду

Важно помнить, что ключ к сытной пище - это разнообразие и сбалансированность. Поэтому диетолог советует не стесняться менять ингредиенты, экспериментировать, использовать травы, специи и натуральные приправы, чтобы сделать вкус еды ярким.