"Ку*ва, тряпки": в Польше контролеры грубо обругали украинок и жестко за это поплатились

В Польше контролеры автобуса накинулись на украинок за то, что те не успели оплатить проезд. Они нецензурно обругали женщин и говорили, что они должно вернуться в Украину. Одна из девушек записала на видео весь инцидент и обратилась в суд.

Детали скандала

В сентябре 2022 года украинка с двумя дочками приехала в Торунь, чтобы посетить местный зоопарк. Они сели в автобус, но не смогли оплатить проезд - в салоне не продавали билеты, оплатить картой было нельзя, а наличных с собой не было.

Женщина решила купить билеты с помощью мобильного приложения, но не успела это сделать до прихода контролеров. Они вошли в салон и узнали, что у украинок нет билетов. Почти сразу контролеры начали вести себя агрессивно и кричать на женщину и ее дочерей, унижать их. При этом они употребляли такие слова как ку*ва, тряпка, сволочь.

Они обзывали украинок нецензурными словами и кричали, что те должны вернуться к себе в Украину. Все это происходило на глазах у других пассажиров автобуса. На остановке украинская семья вышла из автобуса, но поток ругательств при этом не прекратился.

Контролеры были жестко наказаны

Одна из девушек записала на видео мобильного телефона, что происходило в салоне автобуса. На записи не только видно, как ведут себя контролеры, но и слышно отчетливо все ругательства.

Семья обратилась в суд за публичное оскорбление и предоставила видеозапись. Также дали свидетельские показания свидетели инцидента. Было доказано, что два контролера действительно обижали и унижали украинок по национальному признаку.

Одного из контролеров общественного транспорта приговорили к 6 месяцам общественных работ, второго - к 8 месяцам. Кроме того, один и мужчин заплатит по 500 злотых каждой из обиженных украинок, а второй - по 1000 злотых.

Кроме того, как только решение суда вступит в законную силу, контролеры должны будут в течение месяца написать письменно извинения на украинском языке.