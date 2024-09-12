Какую рыбу нужно есть, если вы хотите похудеть: лучшие виды

Сколько рыбы нужно есть?

Рекомендуется есть по крайней мере две порции рыбы в неделю, одна из которых должна быть жирной . К ним относятся лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь, которые содержат жирные кислоты омега-3, необходимые для здоровья сердца и мозга, а также для регулирования настроения.

Лучшие виды рыбы для похудения

Лосось

Лосось является универсальным и одним из лучших источников омега-3 жирной кислоты, которая важна, поскольку организм не может производить ее сам, ее нужно получать с пищей. Лосось также имеет высокое содержание белка: всего 200 г содержат около 47 г белка.

Лосось доступен как выращенный, так и дикий. Последний содержит большее количество омега-3 жирных кислот и, как правило, оказывает меньшее влияние загрязнителей, таких как загрязняющие вещества и антибиотики.

Однако дикий атлантический лосось классифицируется как "рыба, которой следует избегать".

Что касается копченого лосося, то он содержит много омега-3 жирных кислот и белка, но также содержит много натрия. Копченая рыба и мясо также могут повысить риск развития некоторых видов рака (они, как правило, относятся к той же категории, что и обработанное мясо), поэтому лучше их есть редко.

Скумбрия

Скумбрия богата здоровыми жирами, белком и селеном, который важен для здоровой иммунной системы и функции щитовидной железы.

Вы можете покупать свежую, консервированную или копченую скумбрию, но, как и лосось, помните о том, чтобы не есть слишком много копченой скумбрии из-за высокого содержания нитратов, вызванного процессом копчения, что может увеличить риск некоторых видов рака.

Треска

Щепа является одной из самых полезных белых рыб. В нем много белка и, в зависимости от того, как вы его готовите, мало жира и хороший источник витамина B12, необходимого для энергии, нервной системы и потенциально помогает предотвратить депрессию.

Щепа широко доступна большую часть года, но ее также можно купить замороженной.

Форель

В магазинах можно купить как дикую, так и выращенную на фермах, поскольку она встречается как в пресноводных реках, так и в прибрежных районах. Это хороший источник витамина B12, как и щепа, но также отличный источник пищевого витамина D, ведь только 150 г вареной форели обеспечивают более 100 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина D, который важен для нашей иммунной системы. Это также жирная рыба, поэтому она содержит жирные кислоты омега-3. Ищите радужную форель, выращенную в пресноводных прудах, как экологичный вариант.

Сардины

Консервированные сардины более питательны, потому что можно есть кости и кожу. Консервированные сардины меньше по размеру, а поскольку они были вымочены в масле или рассоле, кости мягкие и практически растворяются во время еды.

Это делает консервированные сардины более высокими по содержанию кальция, чем свежие аналоги. Как бы вы их ни ели, сардины являются отличным дополнением к диете, поскольку они также содержат витамины B3 и B12, железо, цинк и селен.