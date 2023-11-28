Какую рыбу лучше всего вводить в рацион, чтобы получить максимум пользы: список от нутрициолога

Какую рыбу лучше вводить в рацион

"В дикой рыбе мы ценим природную окружающую среду и ее органический корм. В фермерской - боимся, что рыба может быть напичкана комбикормами, отходами жизнедеятельности рыб, медикаментами и получать мало кислорода", - говорит эксперт.

Хотя аквакультуры бывают качественными. Такую рыбу выращивают в огороженных участках океана, ее кормят натуральными рыбками/жиром/планктоном.

"В рацион следует вводить разную рыбу. Разнообразие любых экологически чистых продуктов в пище - залог осознанного подхода к своей тарелке. Искусственно выращенная рыба есть только у хороших, проверенных поставщиков. Стоит интересоваться, читать этикетки и гуглить производителей. Качество часто подкрепляется сертификатами и фото с производства", - говорит Голобородько.

Дикая рыба растет в природной среде и на натуральном корме морей и океанов. Такая рыба может быть не столь упитанной и красивой, как фермерская.

Список дикой рыбы, которую следует вводить в рацион:

сельдь

скумбрия

тресковые (пикша, минтай, щепа)

лосось с определенных территорий (Аляска, Норвегия - голец, кета, горбуша)

тунцы (накапливают металлы, не часто)

махи-махи (накапливают металлы, не часто)

марлиновые

сайда

анчоусы, килька, салака

камбала

сибас (50/50 - природная популяция и штучное выращивание)

горный сиг, форели (50/50 природная популяция и штучное выращивание)

Список рыб и морепродуктов, которые часто выращивают в аквакультурах: