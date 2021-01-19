Хтось перепив на свята: українка отримала рекордно-шокуючу "платіжку"

В Україні підвищили тарифи на тепло і газ, і люди почали отримувати квитанції за комунальні послуги з рекордними сумами. Серед громадян навіть запустили флешмоб в соцмережах, мовляв, хто покаже найбільшу "платіжку" за грудень.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky news. Так, наприклад, повідомляється, що рахунок за тепло на 12 тисяч гривень - це ще "квіточки". Киянка Ольга отримала рахунок від "Київтеплоенерго" на 22 тисячі гривень за 85 квадратних метрів у новобудові.

Дівчина в коментарі телеграм-каналу заявила, що піде розбиратися і дізнаватися, "хто так сильно перепив на святах, що надіслав їй ці цифри".

Українка отримала рахунок за тепло на 22 тисячі гривень (фото: Pavlovsky news)

В коментарях до посту з'явилися емоції від українців. Люди написали, що не потрібно нагнітати, адже в платіжці видно, що в українки великий борг.

Так на відео ж видно, що у жінки борг там великий.

Де борг написаний? Мені просто цікаво. Не можу знайти, у мене інші платежі і я не знаю, де борг пишуть.

Це ще січневі не прийшли з морозами.

Як ми раніше писали, в Україні з початком 2021 року підвищилася вартість опалення, а також піднялися тарифи на газ і електроенергію. Щоб знизити цифру в платіжці за комунальні послуги хоча б за опалення, необхідно оптимізувати систему теплопостачання.