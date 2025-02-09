Если не стирать пижаму столько раз, то рискуете получить инфекцию на коже

Факторы, которые определяют, что нужно постирать пижаму

Американский институт клининга рекомендует повторно одевать пижамы не дольше, чем несколько дней подряд.

Ученый Эндрю Кольски рассказал, если бы люди носили пижамы только в чистой, прохладной среде, то, вероятно, могли бы одевать их три-четыре раза, прежде чем постирать.

В некоторых ситуациях пижама может испачкаться довольно быстро, и в этом случае более частая стирка будет в ваших интересах.

Необходимо немедленно постирать свою пижаму, если вы:

не приняли душ и надели пижаму

сильно вспотели ночью

наносите лосьон или другие средства для ухода за кожей перед сном

сидели на общественных стульях в пижаме или пижамные штаны волочились по земле

пижама изготовлена из синтетических волокон

Ткани, такие как хлопок или фланель, быстро поглощают естественные жиры, поэтому такие пижамы нужно стирать чаще.

Дерматолог Анна Чакон отметила, что шелковые и атласные ткани обычно не поглощают пот, поскольку они дышащие.

В частности, если вы работаете дома и не ходите в офис, то вероятно целый день проводите в пижаме. Тогда ее необходимо стирать через каждые два дня.

Что будет, если не стирать пижаму

Такие факторы, как пот, кожный жир и мертвые клетки кожи, создают идеальную среду для роста бактерий, что может привести к инфекциям, угрям, закупорке пор, сыпи, раздражению или даже аллергическим реакциям.

Поэтому не стоит носить пижаму много дней подряд и не стирать ее.

Ночное потоотделение может вызвать проблемы со сном, поэтому стоит выбирать пижамы из натуральных тканей, чтобы не причинять себе дискомфорт.