Если видите - покупайте. Диетолог назвала супер-полезные грибы

Что содержится в лисичках

бета-каротин (благодаря которому они такие ярко-желтые), который превращается в витамин А (ретинол)

витамин D2 и даже В12, В3 и т.д.

Fe, K, P, Cu, Mn и т.д.

полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами

Почему лисички - это уникальные грибы?

В них есть лисичные полисахариды (разветвленные маннаны), которые в последнее время подробно исследуются. У организма они модулируют противоопухолевый иммунный ответ благодаря активации макрофагов ингибиторов опухолей.

Также эти грибы стимулируют в кишечнике рост штаммов Lactobacillus и ингибируют Clostridia, то есть обладают пробиотическими свойствами.

Так выглядят лисички (фото: wikipedia.org)

Они обладают мощным бактерицидным действием, способствующим заживлению ран, угнетению возбудителя язвы желудка (Helicobacter pylori, даже против антибиотикорезистентных штаммов).

Лисички обладают нейропротективными свойствами (в исследованиях подтверждено благоприятное действие на жизнеспособность нейронов и рост нейритов в условиях трофического и оксидативного стресса).

Согласно этому, мы можем сделать выводы, что лисички - это ценный продукт питания, из которого даже делают нутрицевтики (диетические добавки), обладающие терапевтическими свойствами.