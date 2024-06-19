Если видите - покупайте. Диетолог назвала супер-полезные грибы

Большинство украинцев, вероятно, слышали, что грибы - это абсолютно пустая еда. Но это совсем не так, в частности, лисички обладают многими полезными свойствами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Снежаны Ворошиловой в Instagram.
В них есть лисичные полисахариды (разветвленные маннаны), которые в последнее время подробно исследуются. У организма они модулируют противоопухолевый иммунный ответ благодаря активации макрофагов ингибиторов опухолей.
Также эти грибы стимулируют в кишечнике рост штаммов Lactobacillus и ингибируют Clostridia, то есть обладают пробиотическими свойствами.
Они обладают мощным бактерицидным действием, способствующим заживлению ран, угнетению возбудителя язвы желудка (Helicobacter pylori, даже против антибиотикорезистентных штаммов).
Лисички обладают нейропротективными свойствами (в исследованиях подтверждено благоприятное действие на жизнеспособность нейронов и рост нейритов в условиях трофического и оксидативного стресса).
Согласно этому, мы можем сделать выводы, что лисички - это ценный продукт питания, из которого даже делают нутрицевтики (диетические добавки), обладающие терапевтическими свойствами.
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