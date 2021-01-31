Мішина ксенія розповіла про інтимні фото і непристойні пропозиції від депутатів

Відома українська актриса, а також головна героїня шоу "Холостячка" Мішина Ксенія розповіла в інтерв'ю про те, що відбувалося з її життям під час і після реаліті. Також артистка розповіла про свій минулий досвід спілкування з чоловіками. І не завжди він був позитивним, на жаль. Дівчина зізналася, що їй доводилося отримувати непристойні пропозиції від заможних чоловіків, також від помічників депутатів про зустрічі з політиками і навіть інтимні фото.

Про це актриса Мішина Ксенія розповіла радіо "ЛЮКС ФМ".

Ксенія розповіла, що кілька разів у запитах на особистій сторінці в Instagram бачила повідомлення, де їй писали помічниці різних депутатів і інших заможних особистостей. У них йшлося про те, що чоловіки хочуть зустрітися з Ксенією, однак імен їх не було.

"Я завжди ігнорувала такі запити, тому що для мене це дико", – поділилася Ксенія.

Також Мішина додала, що іноді чоловіки надсилали їй інтимні фото, де показували свої статеві органи. Актриса зазначила, що, напевно, кожна відома особа отримувала такі фотографії. Їх Ксенія також ігнорувала і просто не звертала на це уваги.

Нагадаємо, що раніше Олександр Эллерт відповів на пікантні питання про стосунки з Ксенією Мішиної та розкрив деякі інтимні деталі.

До цього ми писали, що один з найяскравіших учасників "Холостячки", маркетолог і співак Андрій Шатирко зізнався, що, навіть перебуваючи на проєкті, в його серці була інша дівчина – не Ксеня Мішина. Але він усвідомив це лише після закінчення шоу.