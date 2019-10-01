Щури з тарганами: в мережі показали моторошні кадри з Одеського СІЗО

В Одеському СІЗО ув'язнені перебувають в нелюдських умовах. У мережу потрапили моторошні кадри з ізолятора тимчасового перебування після того, як там побував регіональний представник уповноваженого Олександр Остапенко та правозахисники. Знімки опублікував секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Фото: У камерах немає вентиляції (ombudsman.gov.ua)

За інформацією омбудсмена, в СІЗО виявлено безліч порушень як національного законодавства, так і міжнародних договорів, укладених Україною.

До речі, незважаючи на встановлений ліміт наповнення установи в 1227 осіб, у ній знаходяться 1235 ув'язнених. Ізолятор переповнений, не дотримуються норми площі на одного засудженого чи узятого під варту.

В камерах повністю відсутня вентиляція, а у деяких немає вікон і місць для сидіння. У приміщеннях панує антисанітарія: в них важко дихати, волого, на стінах і стелях — цвіль. Арештанти змушені користуватися саморобними вентиляторами. Перебування в такій камері - по суті тортури.

На кухнях виявили щурів та тарганів, через яких у СІЗО може виникнути спалах захворювань.

Фото: Одеське СІЗО (ombudsman.gov.ua)