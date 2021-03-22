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Кришка люка вбила дитину у Львові: комунальники стверджують, що місце було обгороджено

Автор: Анна Шиканова

У Львові відбулося жахлива ДТП з автомобілем ДСНС, в якій загинув 10-річний хлопчик. Машина зачепила кришку каналізаційного люка, і вона влетіла в лобове скло зустрічного автомобіля. Удар був такої сили, що люк опинився в багажнику авто.

Нові дані про винних у страшній трагедії розповів мер Львова Андрій Садовий на брифінгу, передає "Еспресо. Захід".

Люк, який вбив дитину, був на балансі "Водоканалу" та у відомстві стверджують, що напередодні проводили ремонтні роботи та встановили огорожу.

Саме тому він був не закріплений. За словами працівників, були встановлені загородження і повішені стрічки.

Очевидці повідомили, що на момент ДТП ніякого огорожі не було. Мало того – водії телефонували на гарячу лінію міста за пару годин до трагедії та повідомляли про люк.

"Комунальники зробили огорожу. Хтось з машин зніс його. Зараз слідча комісія вивчає, хто це зробив. Туди в суботу виїхала ремонтна бригада, робила перші речі. Вони його обгородили й сьогодні повинні були проводити подальші роботи", - сказав Андрій Садовий.

Він додав, що люк був на місці й поліція проведе розслідування і винний буде жорстко покараний.

"Такий випадок буває один раз на сто мільйонів. Це трагедія для мене особисто", - запевнив мер міста.

Відкрито кримінальне провадження та винуватцеві загрожує до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явилося відео з місця ДТП з українським автобусом в Польщі.

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