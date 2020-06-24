У Криму заспівали пісню на слова поетеси Розстріляного Відродження і зняли відео

В окупованому Росією Криму українські патріоти зняли кліп на пісню "Так сталося" на вірш "Осіння поема. Маркові Вороному присвячую" поетеси Розстріляного Відродження Лідії Могилянської, яку стратили в червні 1937 року співробітники радянського НКВС у Москві на Донському кладовищі.

Відео записали на вулицях Сімферополя. Ролик опублікований на YouTube-каналі Юлії Качули.

Зазначається, що нинішня композиція стала першою з серії творів, присвячених пам'яті поетів духовно-культурного та літературно-мистецького покоління 20-х і 30-х роках XX ст. в українській РСР, які стали жертвами сталінського режиму.

"Першим став вірш Лідії Могилянської, розстріляної в червні 1937 року радянським НКВС. Їй було всього 37, з яких майже 10 років - відбуті в таборах на Соловках. Вірш присвячений Маркові Вороному, поетові, розстріляному всього на декілька місяців пізніше… І хоч людина смертна, правда й ідея - ні", - йдеться у підписі до відео.

Молоді люди в кліпі використовували портрети поетів Лідії Могилянської, Марка Вороного, Валер'яна Підмогильного, Михайла Драй-Хмари, Миколи Хвильового і Григорія Косинки.

Відео: У Криму зняли кліп на пісню "Так сталося" на слова поетеси Розстріляного Відродження Лідії Могилянської

Ладя (Лідія) Могилянська народилася 7 листопада (25 жовтня за старим стилем) 1899 року в Чернігові в дворянській родині Русобтовських-Могилянських. Її батьком був письменник Михайло Могилянський, а брат - поет і прозаїк Дмитро Тась (Могилянський).

Перші твори були надруковані в 1919 році на сторінках провінційної чернігівської преси. Протягом 1923-1929 років друкувалася у київських журналах "Життя і революція" і "Нове суспільство", львівському "Літературно-науковому віснику", дніпропетровської "Зорі", харківських "Всесвіт" і "Червоний шлях", чернігівській "Селянське життя". Вже на засланні та ув'язненні брала участь у табірних виданнях.

Лада Могилянська

"Осіння поема. Маркові Вороному присвячую" (текст)

IV

Так сталося… Порожня і велична

І знов холоне чорная земля,

І на скрижалях мудрих і одвічних

Вам присуд пишеться, спустошені поля.

Ти хочеш знати, як чуже сумління

Керує в мороці і зрячим, і сліпим;

Се тільки так: в непевнім шумовинні

Скоритися промінням золотим…

Ти хочеш знати, як у лютім герці

Вбивається прекрасне й молоде;

Се тільки так: твоє розбите серце

Знов золотою квіткою цвіте…

Ти хочеш знать, як тьмяні мертві фарби

Живуть і дихають від дотику митця,

Се тільки так: сховай нетлінні скарби,

Пий трунок самоти в коханні до кінця.

Так сталося… В утомі без змагання

Ще раз скорилася покривджена земля…

Ти хочеш знать, як губиться кохання?

Се вічна радість для таких, як я.

Раніше ми писали про те, що в окупованому Криму в День державного прапора 23 серпня вивісили український прапор.

Нагадаємо, що нещодавно правозахисники розповіли, як у Криму "глушать" українські радіостанції.