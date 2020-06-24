У Криму заспівали пісню на слова поетеси Розстріляного Відродження і зняли відео

Кримчанка в окупованому Сімферополі записала відео на твір Лідії Могилянської
В окупованому Росією Криму українські патріоти зняли кліп на пісню "Так сталося" на вірш "Осіння поема. Маркові Вороному присвячую" поетеси Розстріляного Відродження Лідії Могилянської, яку стратили в червні 1937 року співробітники радянського НКВС у Москві на Донському кладовищі.
Відео записали на вулицях Сімферополя. Ролик опублікований на YouTube-каналі Юлії Качули.
Зазначається, що нинішня композиція стала першою з серії творів, присвячених пам'яті поетів духовно-культурного та літературно-мистецького покоління 20-х і 30-х роках XX ст. в українській РСР, які стали жертвами сталінського режиму.
"Першим став вірш Лідії Могилянської, розстріляної в червні 1937 року радянським НКВС. Їй було всього 37, з яких майже 10 років - відбуті в таборах на Соловках. Вірш присвячений Маркові Вороному, поетові, розстріляному всього на декілька місяців пізніше… І хоч людина смертна, правда й ідея - ні", - йдеться у підписі до відео.
Молоді люди в кліпі використовували портрети поетів Лідії Могилянської, Марка Вороного, Валер'яна Підмогильного, Михайла Драй-Хмари, Миколи Хвильового і Григорія Косинки.
Відео: У Криму зняли кліп на пісню "Так сталося" на слова поетеси Розстріляного Відродження Лідії Могилянської
Ладя (Лідія) Могилянська народилася 7 листопада (25 жовтня за старим стилем) 1899 року в Чернігові в дворянській родині Русобтовських-Могилянських. Її батьком був письменник Михайло Могилянський, а брат - поет і прозаїк Дмитро Тась (Могилянський).
Перші твори були надруковані в 1919 році на сторінках провінційної чернігівської преси. Протягом 1923-1929 років друкувалася у київських журналах "Життя і революція" і "Нове суспільство", львівському "Літературно-науковому віснику", дніпропетровської "Зорі", харківських "Всесвіт" і "Червоний шлях", чернігівській "Селянське життя". Вже на засланні та ув'язненні брала участь у табірних виданнях.
Лада Могилянська
"Осіння поема. Маркові Вороному присвячую" (текст)
IV
Так сталося… Порожня і велична
І знов холоне чорная земля,
І на скрижалях мудрих і одвічних
Вам присуд пишеться, спустошені поля.
Ти хочеш знати, як чуже сумління
Керує в мороці і зрячим, і сліпим;
Се тільки так: в непевнім шумовинні
Скоритися промінням золотим…
Ти хочеш знати, як у лютім герці
Вбивається прекрасне й молоде;
Се тільки так: твоє розбите серце
Знов золотою квіткою цвіте…
Ти хочеш знать, як тьмяні мертві фарби
Живуть і дихають від дотику митця,
Се тільки так: сховай нетлінні скарби,
Пий трунок самоти в коханні до кінця.
Так сталося… В утомі без змагання
Ще раз скорилася покривджена земля…
Ти хочеш знать, як губиться кохання?
Се вічна радість для таких, як я.
Раніше ми писали про те, що в окупованому Криму в День державного прапора 23 серпня вивісили український прапор.
Нагадаємо, що нещодавно правозахисники розповіли, як у Криму "глушать" українські радіостанції.
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Автор: Володимир Костирін