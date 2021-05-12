У Криму силовиками застрелений батько чотирьох дітей: "нестерпна жорстокість"

Вбивство сталося під час обшуків у будинку Рахімова в селі Дубки.

"У Криму, в Сімферопольському районі, в селі Дубки під час обшуку 11 травня 2021 року російські силовики застрелили громадянина Узбекистану, батька чотирьох дітей Набі Рахімова. Тим самим, російською окупаційною владою Криму щодо громадянина Узбекистану було порушено право на життя", - сказано в повідомленні.

Також, за інформацією кримської активістки Муміне Салієвої, співробітники ФСБ відвезли в невідомому напрямку дружину Рахімова Сахібу Бурханову і 15-річного сина. Їх досі сусіди не можуть знайти.

Зазначимо, що Рахімов звертався до ЄСПЛ з позовом проти Росії (порушення статті 3 Конвенції: захист від жорстокого поводження; порушення статті 5 параграф 1, 1 (f) і 4 Конвенції: право на свободу). У 2014 році Європейський суд з прав людини присудив йому компенсацію в сумі 17 000 євро.

У Криму вбили батька чотирьох дітей (фото: facebook.com/crimeahrg)

У коментарях користувачі відзначили, що це жах і нестерпна жорстокість.