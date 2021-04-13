У Криму росіянин з лайкою накинувся на пенсіонерку через докір "понаїхали тут" (відео)

На кадрах видно, що іноземець різко відреагував на докір жінки на свою адресу - мовляв, "понаїхали в Крим".

Чоловік схопився з місця, підійшов до пасажирки та став голосно лаятись, погрожувати і грубіянити, не соромлячись у виразах.

Інші пасажири в салоні транспорту намагалися заспокоїти агресивного росіянина, один з чоловіків загородив собою пенсіонерку, щоб, очевидно, не допустити рукоприкладства.

"Е, чуєш, ти, понаїхала... Я підійшов... Ти чо кричиш на мене!? Я понаїхав!? Я з Сибіру приїхав, і чо? Сіла, бл**ь! Хто понаїхав!? Чуєш, ти, я в Росію приїхав!... Мовчи, бл**ь! Ти в Україні жила! Е, ти, замовкни, бл**ь! А я в Росію приїхав!..." - кричав росіянин, стверджуючи, що він приїхав "до себе додому в Росію" (попереджаємо, відео містить нецензурну лексику!)

Відео: У Сімферополі в автобусі росіянин грубо нахамив пенсіонерці, яка назвала його "понаїхавшим у Крим"