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У Криму росіянин з лайкою накинувся на пенсіонерку через докір "понаїхали тут" (відео)

Автор: Володимир Костирін

В окупованому Криму в одному з сімферопольських автобусів стався конфлікт між пенсіонеркою та росіянином, який приїхав на анексований РФ український півострів. Інцидент зняв на відео очевидець.

Ролик опубліковано 13 квітня на Facebook-сторінці "Вартові еспресо".

На кадрах видно, що іноземець різко відреагував на докір жінки на свою адресу - мовляв, "понаїхали в Крим".

Чоловік схопився з місця, підійшов до пасажирки та став голосно лаятись, погрожувати і грубіянити, не соромлячись у виразах.

Інші пасажири в салоні транспорту намагалися заспокоїти агресивного росіянина, один з чоловіків загородив собою пенсіонерку, щоб, очевидно, не допустити рукоприкладства.

"Е, чуєш, ти, понаїхала... Я підійшов... Ти чо кричиш на мене!? Я понаїхав!? Я з Сибіру приїхав, і чо? Сіла, бл**ь! Хто понаїхав!? Чуєш, ти, я в Росію приїхав!... Мовчи, бл**ь! Ти в Україні жила! Е, ти, замовкни, бл**ь! А я в Росію приїхав!..." - кричав росіянин, стверджуючи, що він приїхав "до себе додому в Росію" (попереджаємо, відео містить нецензурну лексику!)

Відео: У Сімферополі в автобусі росіянин грубо нахамив пенсіонерці, яка назвала його "понаїхавшим у Крим"

Раніше ми писали, що у Криму відповіли росіянину, що змінилося після 2014 року, і чи було краще на українському півострові до окупації.

Нагадаємо, що перед цим Москва знайшла крайніх у складній ситуації з водопостачанням у Криму і раптово звинуватила кримчан проблеми з водою.

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Новини України Російська ФедераціяСімферопольКримконфликтавтобусссора
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