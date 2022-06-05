У Криму пенсіонерка облила кров'ю могилу вбитого в Бердянську окупанта: її хочуть засадити на 5 років

Валерія Гольденберг з села Сонячна Долина звинувачується окупантами "в нарузі над місцем поховання за мотивами політичної ворожнечі" - їй шиють справу за ч.2. ст. 244 пункт "б" КК РФ.

Сама ж пенсіонерка назвала свій вчинок помстою за повномасштабне вторгнення РФ і вбивства, скоєні загарбниками в Україні.

"З почуття помсти та співчуття до народу України", - пояснила дії жінка після затримання. У вчинку вона зізналася.

Могила 21-річного контрактника армії РФ Валентина Ісайчева знаходиться на кладовищі біля Сонячної Долини недалеко від Судака. Гольденберг вирушила туди, вирішивши обмазати поховання кров'ю, після новин про масові звірства російських військових в Бучі та вбивств мирних жителів. Крім того, в березні вона дізналася про загибель у Ворзелі свого однокласника разом з усією родиною.

Судовий процес під жінкою збираються почати 7 червня. За словами адвоката пенсіонерки Марлена Халікова, ця справа - політизована, і найімовірніше буде "показовий суд".

Уродженка Полтави Валерія Гольденберг проживає в Криму 17 років. Вона виступала проти російської окупації українського півострова в 2014-му, збиралася виїхати на материкову частину нашої країни, але через певні сімейні обставини залишилася.

Також вона засуджувала повномасштабний Російський напад на Україну 24 лютого, хвилювалася за дочку і за друзів і близьких у Полтаві, Одесі, Харківській області.

Згодом пенсіонерка пояснювала слідчому, що загибель близьких та інформація про злочини російських військових у Київській області її так схвилювали, що вона вирішила помститися.

"Оскільки я проти того, що Росія напала на Україну, то приблизно 4 квітня 2022 року, коли я дізналася, що військовослужбовці звільнили Бучу, Ірпінь, Гостомель Київської області, то я вирішила облити кров'ю могилу військовослужбовця Росії, який воював і загинув на території України. Там військовослужбовці Росії вбивають мирних людей", - розповіла Гольденберг.