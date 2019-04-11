Кримський міст: названа моторошна причина його будівництва

Аннексований півострів Крим заполонили наркотики, які їм везуть з Росії. Ці речовини використовують для того, щоб впливати на жителів Криму і зробити їх слабкими і безвольними. І не останню роль в цьому зіграв Кримський міст. Про це йдеться в статті Ірини Тумакової для "Нової газети".

Журналістка відвідала окупований Крим і поспілкувалася з волонтером Павлом, який займається виловом розповсюджувачів наркотичних засобів, а також споживачів.

Він розповів, що в Криму після весни 2014 року з'явився просто фантастичний розмах наркоманії, який вразив за даними активістів, майже дві третини молоді. Офіційної статистики немає, так як займатися в Криму боротьбою з наркотиками нікому. Кримчани не йдуть працювати в російську поліцію і часто буває так, що на кілька селищ немає навіть хоча б одного дільничного. А патрульних на невеликі міста буває максимум одна-дві машини.

"Причиною лиха в Криму вважають появу нового препарату, який ми зі зрозумілих причин не називаємо. У світі він відомий з початку 2010-р. Звикання викликає з другого разу. "Відхід" важкий, жахливі наслідки, які наступають дуже швидко і, перш ніж вбити наркомана, спотворюють його. Але собівартість у зілля низька, тому драгдилери його особливо полюбили", - пише журналістка.

Як розповіли співрозмовники, наркотичний препарат прийшов в Крим у 2014 році з боку Росії і першими його почали привозити військові, яких ніхто не перевіряє. Траплялися навіть поліцейські, судовий пристав, прокурор і навіть мічман. На новий наркотик присаджують молодь, але волонтери одного разу спіймали 11-річну дитину.

В основному наркотики просто закопують у лісі, в полі, та відправляють покупцеві фото і координати. Біля Феодосії практично всі території перекопані. Але волонтери кажуть, що така ситуація по всьому Криму. Порушників пробували здавати в поліцію, але там їх просто відпускають і максимум – змушують сплатити штраф.

В Криму розгул наркотиків (Ірина Тумакова/Нова газета)

"Павло знає випадки, коли дорослих і цілком благополучних людей саджали на голку, а вони не відразу розуміли, що відбувається. Підмішували їм, наприклад, наркотик в кальян. Звикання, повторю, настає з другого разу. І людина потрапляє в відмінно налагоджену мережу, з якої не вибратися", - сказано в статті.

Основна причина, чому жителі клюнули на цю вудку – це відсутність роботи і грошей в Криму. Більшість кримчан звикла заробляти за допомогою туристів, а тепер їх немає і, відповідно, жити стало не на що.

"Дуже багато донецьких і луганських приїхало, їм важко влаштуватися на роботу. А за житло платити треба, сім'ю годувати треба. Була програма, їх відправляли в інші регіони Росії, де є робота. Але туди вони не хочуть їхати. У нас вони працюють у кращому випадку на будівництвах. Ціни покосили. Залити куб бетону коштувало тисячу рублів — вони за п'ятсот погоджуються", - розповів волонтер.

Кримську молодь масово підсаджують на наркотики (Ірина Тумакова/Нова газета)

Журналістка розповіла, що основним наркотрафіком став саме Керченський міст, який за словами таксистів півострову подарували просто так.

"Ми, кримчани, все це бачимо – обдовбані на кожному кроці... Зовсім юні дівчатка, і хлопчики – порожні очі, тремтячі руки... Шприци в парках і під'їздах – вже звична справа... "Гордість нації" – Керченський міст, став головною артерією наркотрафіку (або точніше буде сказати "віною наркотрафіку"?) Керченські таксисти вже кишені набили на наркоманах, які мотаються на материк за дозою, якщо дилери вчасно підвезти не встигли...", - розповіли місцеві жителі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кримський міст закриють з 1 травня.

А також розповідали про те, що експерти говорять про те, що Кримський міст треба знести.