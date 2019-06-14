Кримчани рознесли в мережі росіянку за "кримнаш": просто втопили в помоях

У мережі жителі окупованої Ялти висловилися з приводу "кримнаш"
Кримчани в мережі розкритикували росіянку, яка відвідала окупований півострів і поскаржилася на негативне ставлення місцевих до РФ. "Червоним прапорцем" став її вираз про "кримнаш", після чого користувачі пабліка Ялти просто втопили її в гнівній реакції. Про це повідомляє відомий блогер Roksolana Today&Крим у Twitter.
Також він навів скріни з листування жителів захопленого росіянами українського міста із туристкою з Уфи (РФ).
"Втопили просто в помоях абсолютно справедливо", - зазначив він.
Росіянка повернулася до себе в Уфу і розповіла, що в Криму місцеві люди "озлоблені".
Фото: скрін листування в мережі
"Тепер по приїзду додому не знаю, що й казати, хто збирається їхати на відпочинок у Крим. Якась ворожість, злість залишилася... Складається враження, що "Совок" тут живе міцно! Росія повернулася до вас обличчям, а ви стоїте до неї спиною і чекаєте манни небесної...", - написала мешканка Уфи після візиту в окупований Крим.
"А ви знаєте, що скажіть? Скажіть, що бовкнули по дурості фразу "крим наш" і отримали адекватну відповідь від місцевих, що вони з цього приводу думають", - відповіли їй в мережі.
Блогер з ніком Roksolana Today&Крим, резюмуючи цю "бесіду", розповів, чому вона зіткнулася з масою негативних коментів: "Таємниці тут немає - гавань ваша додому хоче в Україну. Ялта вже практично вдома. Аби нас чекали б ще..."
Ілюстративне фото (podrobnosti.ua)
Як повідомлялося раніше, нещодавно в окупованому РФ Криму поглумилися над прапорами Російської Федерації. Двоє кримчан у Севастополі зривали державні символи РФ, публічно їх пошкоджували і потім викидали на проїжджу частину.
Також ми писали про те, що жителі Криму згадали минулі часи і затужили за Україною - в мережі опублікували коментарі кримчан, які згадали, як раніше в порт Ялти заходили лайнери.
Нагадаємо, жителі анексованого РФ українського Криму на пятцю річницю "референдуму" під дулами автоматів російських військових, підбили сумні підсумки окупації. У соцмережі висловлюють жаль за участь у "голосуванні" та визнання, що півострів змінився до невпізнання.