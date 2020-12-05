Кримчани масово хворіють на кишкові та шкірні хвороби: окупанти вимагають повернути воду

У Криму у 2020 році протягом всього року спостерігається критична ситуація з водними ресурсами. Окупанти анексованого півострова йшли на різні заходи – відключали гарячу воду кримчанам, вимагали припинити бурити свердловини. Так звана "влада" раніше звинувачувала власників домогосподарств, які незаконно підключилися до централізованого водопостачання. Зараз же російський уряд звинувачує референдум 2014 року. Такі звинувачення опублікувала колишній "прокурор" тимчасово окупованого Криму та нелегітимний депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська своєму каналі в Telegram.

Поклонська підкреслює, що за даними ООН у 2021 році світ чекає важка гуманітарна криза – вперше за останні 75 років. Вона також підкреслює, що цей прогноз стане реальністю, якщо ООН не вживе заходів для допомоги Криму. Також вона звинуватила українську сторону у відсутності води на півострові.

"Простими словами: людям перекрили чисту питну воду через проведений референдум у 2014 році. На півострові немає прісної води. У кранах тече брудна, іржава та смердюча вода, через яку люди починають масово хворіти на кишкові та шкірні захворювання. Звертаюся протягом декількох місяців в ООН, кажу про те, що позбавлення людей права на прісну воду в XXI столітті є грубим порушенням міжнародних загальновизнаних документів. І головне, що понад два мільйона осіб, які проживають на території Південно-Східної Європи (а не на далеких планетах – Марсі або Юпітері), знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. У своїх зверненнях прошу уповноважених осіб: ДОПОМОЖІТЬ припинити це неподобство!" – пише Поклонська, вимагаючи повернути воду Криму.

Також колишній "прокурор" тимчасово окупованого Криму нагадала, що відсутність води на півострові шкодить екології, призводить до кліматичних змін і несе загрозу для життя мільйонів людей.

"Однак найдавніша міжнародна організація, покликана захищати права людини, сьогодні виявилася здатна лише до констатації фактів про наближення гуманітарної катастрофи та необхідності виділення грошей для її подолання", – підкреслює Поклонська.

Варто відзначити, що до цього Москва звинуватила кримчан проблеми з водою на півострові.

Також представник президента України в Криму Антон Кориневич назвав питання водопостачання півострова важелем тиску в руках Києва.