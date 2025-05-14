"Крякни от рака". Экс-помощник нардепа угрожает известному певцу: появилась переписка (фото)

Что известно о скандале

Артист обнародовал в соцсетях скриншот сообщения, которое получил от Чудовного в Facebook. Его содержание шокировало не только самого Юлика, но и многих подписчиков.

В сообщении Виталий позволяет себе нецензурную лексику, оскорбления, унижения, вспоминает о болезни и даже желает артисту смерти. Сообщение звучит как откровенная угроза, переполненная агрессией и пошлостью.

"Какой ты шоумен? Ты з*лупа 4 глаза... Чтобы ты, п*дло, крякнуло от рака... Продюсер ты, с*ка, недоделанный", - написал Юлику Чудовный.

В ответ Юлик поделился своими эмоциями и обратился к аудитории.

"Проснулся утром с хорошим настроением и увидел в Facebook такое сообщение... Виталий Витальевич, у вас все в порядке с психикой? Как человек, да еще и бывший помощник депутата может позволить себе такое писать... Друзья, а как бы вы реагировали?" - написал певец.

Юлик получил угрозы (скриншот: instagram.com/julikofficial)

Также Юлик поделился с РБК-Украина (проект Styler) сообщением, которое написал в ответ Чудовному.

"Я не знаю, откуда у вас столько агрессии. Буду более воспитанным и толерантным. В мир, как пишете, я вылез не благодаря Андрюхе - это ошибочное утверждение! Не вам судить. "Не судите, чтобы и вас не судили" происходит из Библии, из Евангелия от Матфея 7:1. А насчет проклятий - сверху все видят и слышат, рекомендую воздерживаться - меня проклятия не берут! И кто вы такой, чтобы писать в таком тоне да еще и на "ты"? Мы с вами детей не крестили", - написал шоумен.

Юлик ответил экс-помощнику нардепа на угрозы (скриншот: РБК-Украина)

Скандал набирает обороты

Поведение бывшего помощника депутата вызвало волну возмущения в соцсетях. Подписчики Юлика назвали слова Чудовного неприемлемыми, токсичными и унизительными, призывая к общественному осуждению и, вероятно, реакции со стороны правоохранительных органов.

В комментариях к сторис сторонники Юлика пишут, что "это уже не просто оскорбление, а прямая угроза здоровью и жизни". Также отмечают, что "такое нужно предавать огласке, чтобы знали - кто есть кто".

Что известно о Виталии Чудовном?

Чудовный изучал право в Межрегиональной Академии управления персоналом, прошел курс в Школе помощника народного депутата. В прошлом был помощником народного депутата, возглавлял организацию "Народный антикоррупционный надзор", имеет более 5 тысяч подписчиков в Facebook. Однако сейчас он не занимает государственных должностей.

В открытых источниках упоминаний о его политической активности в последнее время почти нет. Сам он пока никак не прокомментировал скандал.

Виталий Чудовный (фото: facebook.com/v.chudovnuy)

Юлик же, в свою очередь, не намерен замалчивать подобную агрессию и надеется, что общественная реакция заставит подобных "комментаторов" отвечать за свои слова, независимо от их статуса в прошлом или настоящем.