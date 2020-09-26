При катастрофі Ан-26 в Чугуєві загинув син депутата і ветерана АТО

Серед загиблих в результаті падіння літака Ан-26 під Харковом був син депутата Миколаївської обласної ради, ветерана АТО Вадима Олабіна - Володимир Олабін.

Про це 26 вересня розповів громадський діяч Ігор Дятлов на сторінці в Facebook.

Він додав, що хлопець навчався в Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба.

"Жахлива трагедія забрала життя молодих курсантів, які мріяли про польоти. Крім курсантів, загинули військовослужбовці, які входили в екіпаж повітряного судна... Неможливо уявити біль від втрати рідних і близьких", - написав Дятлов.

фото: скрін поста facebook.com/Dyatlov.I

Як уточнили на сайті "Преступности.НЕТ" із посиланням на джерела у ЗСУ, Володимир в листопаді мав відсвяткувати свій 21-й день народження.

Батько загиблого хлопця Вадим Олабін є полковником СБУ у відставці, він брав участь у бойових діях на Донбасі, нині - на пенсії.

Раніше повідомлялося, що єдиний вцілілий в авіакатастрофі в Чугуєві розповів всю правду про трагічні події, які призвели до загибелі 26 людей.

Також ми писали про те, що в мережу потрапили передбачувані списки всіх, хто був на борту літака, а також перші фото студентів.