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Аварія вертольота під Миколаєвом: з'явилося відео з місця катастрофи

Автор: Володимир Костирін

Під Миколаєвом зазнав аварії вертоліт Мі-2 з двома людьми на борту, і в результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. Повітряне судно належало приватному агропідприємству "Меридіан-Авіа-Агро".

Трагічна НП сталася рано вранці, а повідомлення про пожежу після падіння вертольота надійшло рятувальникам близько 05:45, розповіли в прес-службі ДСНС у Миколаївській області.

Вертоліт впав на поле біля села Зайве Костянтинівської територіальної громади. Пожежу вдалося повністю ліквідувати близько половини сьомого.

Під Миколаєвом зазнав аварії вертоліт Мі-2 з 2 людьми на борту (фото: mk.dsns.gov.ua)

На місці аварії працює поліція і співробітники ДСНС. Чому вертоліт впав - поки залишається невідомим, деталі та обставини з'ясовуються.

У мережі з'явилося відео з місця авіакатастрофи. Кадри зняв кореспондент видання "Новини-N".

Зазначається, що двигун вертольота після падіння міг ще працювати, оскільки втулка несучого гвинта зарилася глибоко в землю. Також стало відомо, що обидва члени екіпажу виявилися затиснуті уламками вертольота.

Як з'ясувалося, вертоліт прямував для проведення авіахімробіт до Херсонської області.

Відео: під Миколаєвом розбився вертоліт Мі-2 вранці 17 липня

Відео: в результаті аварії вертольота Мі-2 під Миколаєвом загинули двоє людей

Нагадаємо, 6 липня в Польщі в озеро впав вертоліт з українцями на борту, внаслідок чого постраждало кілька людей.

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