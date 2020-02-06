Крах літака МАУ в Ірані: з'явилися нові деталі про трагедію

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані (Фото: twitter.com/DNNWorldNews)

Українські експерти розповіли про мародерство на місці катастрофи літака в Ірані

Крах українського авіалайнера МАУ стався рано вранці 8 січня біля Тегерана. На борту літака було 165 пасажирів і 9 членів екіпажу – всі загинули. Пізніше стало відомо, що літак, який виконував рейс Тегеран-Київ, був збитий двома ракета іранського ППО через кілька хвилин після вильоту.

З моменту авіакатастрофи пройшов вже майже місяць і розслідування трагедії продовжує обростати різними версіями та деталями. На місці аварії працювала група українських експертів, які вилетіли в Іран майже відразу після аварії. Як розповів член експертної групи, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі для видання Vesti, в Ірані сприяли українським експертам, але з'ясувалися дивні подробиці.

"Нам надали можливість оглянути рештки літака. Сказали, що вони лежать в ангарі. Коли ми туди приїхали, виявилося, що це просто купа бульдозером зібраних уламків, на яких нічого не було видно, нічого не зрозуміло. А іранці працюють тільки до чотирьох годин за місцевим часом", - розповів Рувін.

Наступного дня українські експерти розділилися на три групи та одна з них поїхала на місце аварії.

"Там ми побачили купу незрозумілого народу: іранців, які збирали залишки, речі, уламки – хто здавав на металолом, хто брав собі на пам'ять. Ми обійшли всю територію: пройшли від моменту, коли почав падати літак, до місця, де збирали основні його уламки. Коли ми все розклали, то побачили: нижня частина літака взагалі відсутня, також відсутня кабіна пілота. І жодного крісла, де зберігалися уламки, ми не знайшли. Ми поставили питання: де кабіна, де крісла і де серед останків могли перебувати мобільні телефони або якісь гаджети?" – додав експерт.

Пізніше вони самостійно змогли відшукати залишки чотирьох пасажирських крісел і в ангарі – уламки кількох планшетів, мобільних телефонів, сумки з документами, банківськими картками.

"У них ми побачили наслідки дії разючих елементів", - пояснив Рувін.