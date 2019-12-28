Катастрофа з літаком в Казахстані: зворушливий порятунок дитини потрапив на відео

У Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей. Літак вилетів о 7:05 за місцевим часом з аеропорту Алма-Ати і прямував в Нур-Султан. При зльоті він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком. На місці аварії пасажирського літака 27 грудня в Казахстані вдалося врятувати немовля. Про це розповіли в місцевих правоохоронних органах, повідомляє Tengrinews.

Як повідомляється, поліцейський Жаксилик Султанів витягнув новонародженого з-під уламків літака. Хлопчик лежав на грудях у своєї важко травмованої матері.

"Там лежала жінка з відкритим переломом ніг. Вона не плакала. Напевно, від того, що була у шоковому стані. У неї на грудях лежав хлопчик, вона притримувала його лівою рукою, права рука була травмована. На казахському я їй сказав, що візьму дитину і передам в швидку. Вона моргнула очима, давши схвалення, після чого жінка заплакала", - розповів поліцейський.

Після цього представник поліції передав немовля медикам, які прибули на місце аварії з літаком. Відомо, що стан 9-місячної дитини стабільний, хдлпчик був госпіталізований до дитячої лікарні. Батьки малюка знаходяться у важкому стані.

Літак розбився в Казахстані – поліцейський врятував дитину

Варто нагадати, що МОЗ Казахстану уточнило число жертв авіакатастрофи.