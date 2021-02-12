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Кругом г*вно: Свєтлаков висловився про Росію

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 14:45
Кругом г*вно: Свєтлаков висловився про Росію Сергій Свєтлаков (фото: facebook.com/comedyclub_tnt)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий російський гуморист квнщик Сергій Свєтлаков порівняв життя в Росії з тамбуром в плацкартному вагоні, який весь вимазаний го*ом.

Про це гуморист розповів в одному з YouTube-шоу

Свєтлаков на питання "в якому стані Росія" відповів, що вона весь час "під шафе".

"Для того, щоб все було трішки красивіше, трошки піддає Росія. Вона просто, як Юрій Шевчук співав свою пісню, вона - "спляча красуня", - розповідає квкшник.

Артист пригадав першу дружину, яка в студентські роки працювала провідницею. І в плацкартному вагоні, який йде троє діб, відбувається абсолютно все: від одруження, поножовщини, зізнань у коханні. Гуморист порівняв все життя в Росії з плацкартним вагоном.

Одна з таких історій резидентові "Comedy" запам'яталася найбільше. Коли провідниця відкрила тамбур, а він був весь вимазаний гів*ом.

"От просто весь ось так, руками. Все і всюди. І стоїть мужик, у нього опущені штани. Весь сам в гів*і. Він стоїть спиною, тримається... - і на претензію до нього, відповідає, - "А ти доведи, що це я", - розповідає шоумен.

Цю ситуацію Свєтлаков порівняв з менталітетом росіян.

"По-перше, він не здається. От у ситуації, коли вже все... Доведи, що це я. Кмітливість, оптимізм, і кругом гі*но", - сміється шоумен.

Свєтлаков розкритикував Росію

Раніше ми писали, що у Росії заявили, що знищили "бойовиків з України".

Також в українській розвідці розповіли, що Володимир Путін серйозно хворий, і в Росії назріває зміна влади.

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