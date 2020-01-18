Кругом бардак і бруд: окупанти Ялти шокували своєю неохайністю

Окупанти Ялти шокували своєю неохайністю. Підконтрольний Кремлю "глава адміністрації" окупованої Ялти Іван Імгрунт в черговий раз розкритикував роботу місцевих чиновників.

Як повідомляє "Крим.Реаліі", Імгрунт незадоволений виконанням доручень "керівництва" міста. "Потрібно повертатися до того лайна, яке продовжує нас оточувати! Я не боюсь вимовляти це слово! Є доручення глави Республіки Крим - терміново наводити порядок", - обурюється російський глава Ялти.

За його словами, відповідальні за стан територій особи - не реагують, залишаючи навколо бардак і грязь.Также Імгрунт згадав ситуацію з берегоукріплюючими спорудами Ялти.

"У липні минулого року був припис від Ростехнагляду по берегових бунам. Ми до цих пір не передали їх на баланс. Ми повинні були максимум протягом тижня визначитися, хто буде їх обслуговувати і передати на баланс. Але акт з минулого року валяється в кабінеті відповідальних чиновників! І мені ніхто про це не нагадує. Значить - кульгає система всередині адміністрації? " - прокоментував Імгрунт.

Нагадаємо, що 11 січня Київ і частину Київської області накрила хмара чадного газу. Глава Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан повідомив, що було проведено заміри повітря і прилади зафіксували перевищення по пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту.