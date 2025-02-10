Кровоизлияние в мозг: звезда "Лиги смеха" перенес операцию, после которой у него "нет 20% черепной коробки"

Комик Александр Венедчук, известный как Веня из "Ветеранов Космических Войск", рассказал о перенесенной операции. Оказалось, недавно у звезды "Лиги смеха" произошло кровоизлияние в мозг.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение из Instagram Венедчука.
Так, 9 февраля Веня опубликовал свое новое фото, на котором он сильно изменился. Юморист сбрил бороду, оставив лишь щетину. А в описании Венедчук рассказал, что пережил кровоизлияние.
Венедчук сейчас (фото: instagram.com/ven4os)
"31 января у меня произошло кровоизлияние в мозг, которое начало провоцировать потерю сознания и очень сильные и затяжные судороги всего тела. Нейрохирургами было принято срочное решение вести меня в операционную, потому что следующий приступ я не переживу", - написал комик.
Почему именно у него случился такой приступ - неизвестно. Впрочем, сейчас Веня уверяет фанов, что с ним все хорошо. Правда, теперь ему предстоит реабилитация.
"Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20% черепной коробки, вот коротенький экскурс в этот день, я когда-то на "вечерней передаче" все расскажу подробнее. Это будет где-то через два месяца, потому что мне не разрешают сниматься, только реабилитация и домашний режим", - отметил Венедчук.
По словам, юмориста, сейчас он радуется тому, что сумел написать это обращение собственными руками. Оказалось, Александр на это даже не надеялся.
"Но самое главное, что самое сложное уже позади и у меня есть возможность написать вам этот пост своими руками, на что я даже не надеялся. Всем огромное спасибо за поддержку, обнимаю вас крепко. До встречи на просторах "Ветеранов Космических Войск", - резюмировал он.
Фаны поддержали юмориста в комментариях под сообщением. Также там появилось немало известных персон:
Веня - украинский комик и ведущий, который получил известность благодаря участию в шоу "Лига смеха" в составе команды "Ветераны космических войск". Он также является медийным амбассадором футбольного клуба "Динамо" Киев. Уже более 3 лет он находится в отношениях с девушкой по имени Карина.
Напомним, ранее Розовый из "Лиги смеха" показал себя после комы и раскрыл последствия тяжелого ранения.
Кроме этого, недавно комик Кирилл Ганин сказал, почему его дважды не взяли в армию.