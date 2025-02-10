Кровоизлияние в мозг: звезда "Лиги смеха" перенес операцию, после которой у него "нет 20% черепной коробки"

Что произошло со звездой "Лиги смеха"

Так, 9 февраля Веня опубликовал свое новое фото, на котором он сильно изменился. Юморист сбрил бороду, оставив лишь щетину. А в описании Венедчук рассказал, что пережил кровоизлияние.



Венедчук сейчас (фото: instagram.com/ven4os)

"31 января у меня произошло кровоизлияние в мозг, которое начало провоцировать потерю сознания и очень сильные и затяжные судороги всего тела. Нейрохирургами было принято срочное решение вести меня в операционную, потому что следующий приступ я не переживу", - написал комик.

Звезда "Лиги смеха" (фото: instagram.com/ven4os)

Почему именно у него случился такой приступ - неизвестно. Впрочем, сейчас Веня уверяет фанов, что с ним все хорошо. Правда, теперь ему предстоит реабилитация.

"Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20% черепной коробки, вот коротенький экскурс в этот день, я когда-то на "вечерней передаче" все расскажу подробнее. Это будет где-то через два месяца, потому что мне не разрешают сниматься, только реабилитация и домашний режим", - отметил Венедчук.

По словам, юмориста, сейчас он радуется тому, что сумел написать это обращение собственными руками. Оказалось, Александр на это даже не надеялся.

"Но самое главное, что самое сложное уже позади и у меня есть возможность написать вам этот пост своими руками, на что я даже не надеялся. Всем огромное спасибо за поддержку, обнимаю вас крепко. До встречи на просторах "Ветеранов Космических Войск", - резюмировал он.

Известный комик пережил кровоизлияние в мозг (фото: instagram.com/ven4os)

Реакция сети

Фаны поддержали юмориста в комментариях под сообщением. Также там появилось немало известных персон:

"Скорейшего выздоровления!" - написал Melovin

"Выздоравливай! Обнимаю крепко, друг! Жду, когда снова смогу тебя побить в элиас", - написал Василий Байдак

"Желаю скорейшей реабилитации!" - отметила Рамина Эсхакзай

"Дорогой мой, обнимаю тебя", - пишет Олеся Жураковская

"Друг, береги себя. Пусть все завершится как можно быстрее, а если нужна помощь - дай знать", - написал Otoy.

Что известно об Александре Венедчуке

Веня - украинский комик и ведущий, который получил известность благодаря участию в шоу "Лига смеха" в составе команды "Ветераны космических войск". Он также является медийным амбассадором футбольного клуба "Динамо" Киев. Уже более 3 лет он находится в отношениях с девушкой по имени Карина.

Венедчук и его избранница (фото: instagram.com/ven4os)