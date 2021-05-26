Кривавий Супермісяць: рідкісне видовищне явище показали на відео та фото

"Спостерігаю найбільший Кривавий Місяць", - йдеться в публікації.

Відео: "кривавий" Супермісяць 26 травня 2021 року

Супермісяць або "Квітковий Місяць" 26 травня (фото: facebook.com/groups / Україна з Simplex +)

У порівнянні з іншими повними місяцями в 2021 році "Квітковий Місяць" має найближче наближення до землі, що робить його найбільшим і прихованим повним місяцем в році, розповіли в NASA.

Місяць набув червоного "кривавого" відтінку 26 травня (фото: facebook.com/groups / Україна з Simplex +)

При Супермісяці супутник візуально здається більше на 14% та яскравіше на 30%. Але 26 травня відбувається не просто збільшення яскравості й розміру. Супермісяць Мей також змінює свій колір на червоний.

Після 26 травня 2021-го наступний Супермісяць можна буде побачити в червні 2022 рік (фото: facebook.com/groups / Україна з Simplex +)

Так, повне місячне затемнення відбувається, коли Місяць повністю проходить через тінь Землі. Під час цього типу затемнення Місяць поступово темніє, набуваючи колір іржі чи криваво-червоний - через такий відтінок місячні затемнення іноді називають "кривавими місяцями".

А ось травневий "Квітковий Місяць" своєю назвою зобов'язаний американським індіанцям, тому що це була пора року, коли в достатку з'являлися весняні квіти.

Зазначимо, що цю подію в Україні спостерігати зараз, на жаль, не можна. Так, фаза повного затемнення місяця і цього явища видно жителям заходу США, в Канаді, на всій території Мексики, більшої частини Центральної Америки і Еквадорі, на заході Перу, а також на півдні Чилі та Аргентини. Повністю затемнення можна побачити в східній Австралії, Новій Зеландії та на островах Тихого океану, включаючи Гаваї.

Трансляція "кривавого" Супермісяця також ведеться з космосу в прямому ефірі.

Відео: трансляція повного місячне затемнення 26 травня 2021-го - Супер "кривавий" Місяць

Телескопічна візуалізація повного місячного затемнення 2021 року (фото: Студія наукової візуалізації НАСА / blogs.nasa.gov)