Криваве місячне затемнення: опубліковані вражаючі фото і відео

Місячне затемнення, яке можна було побачити і в Україні, завершило так званий "коридор затемнень", що розпочався сонячним затемненням 2 липня. У мережі публікують приголомшливі фото і відео зі всього світу.

Затемнення можна було побачити і в Україні. За київським часом "тіньова фаза" затемнення розпочалася о 23:01 16 липня, досягнувши макимальної фази в 0:30 і закінчилася в 02:00.

Відзначимо, що нинішнє затемнення було частковим - Місяць закрився тінню на 65%.

Крім того, нинішнє затемнення стало унікальним, яке відбулося вперше за останні 150 років. Справа в тому, що після затемнення настав Супермісяць, а Суперповня спочатку була блакитного кольору, що обумовлено оптичним ефектом, а потім стала криваво-червоною.

Місячне затемнення в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Місячне затемнення змогли спостерігати жителі практично на всій території Європи, Африки, Близького Сходу та Середньої Азії. Киянам також вдалося сфотографувати унікальне явище. Зазначимо, що зробити це було не просто, оскільки на камеру звичайного смартфона затемнення "зловити" неможливо.

Знімки унікального астрономічного явища надходять з усього світу, де людям вдалося сфотографувати кривавий Місяць.

Місячне затемнення 17 липня (фото: GettyImages)

Місячне затемнення 17 липня (фото: twitter.com/Iqbal_Mhd)

Місячне затемнення 17 липня (фото: twitter.com/LisavonSteijern)

Місячне затемнення 17 липня (відео: YouTube/LindemannFilmFotoDrohne)

До речі, нещодавно відомий астролог Павло Глоба розповів про головних везунчиків серпня, для кого кінець літа може стати початком нового і щасливого життя.

Також ми писали, що місячне затемнення, яке настало 17 липня, може негативно вплинути на любовні стосунки в парах. Астролог пише, що в цей період шлюби можуть дати тріщину.