У кропивницькій школі багатодітну матір зацькували через борг у фонді класу

У Кропивницькому багатодітна мати стала жертвою булінгу з боку батьків школярів. При цьому їй пригрозили, що її дитина, яка ходить у другий клас, залишиться без подарунка на День святого Миколая, якщо вона не заплатить борг за зборами до фонду класу.

Жінка розповіла, що вона мати чотирьох дітей і в сім'ї не вистачає грошей. При цьому батьків школярів вона запевняла, що зараз просто немає грошей, щоб сплатити цей борг. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Мені ніхто не допомагає: я сама своїми силами одягла, взула, зібрала в школу, і я сиджу в шоці. Я повинна витягнути останні кошти", - заявила Вікторія Мумига.

Цькування почалося після того, як жінка кілька місяців тому не здала 50 гривень у фонд класу. При цьому їй в повідомленні написали, що якщо не здасть гроші, то її дочка Каріна не отримає подарунок, навіть попри те, що жінка була готова здати на подарунок окремо.

Про цей інцидент почали говорити в соцмережах. На бік багатодітної жінки встала батьківська спільнота Кропивницького. Активісти привезли дівчинці новорічний подарунок, а адміністрації школи - туалетний папір.

Представниця батьківської ради Кропивницького Євгенія Захарченко заявила, що це здирництво. Активісти мають намір звернутися з відповідною заявою в поліцію.

В адміністрації школи зазначили, що дізналися про конфлікт із соцмереж і пообіцяли розібратися.

Булінг в кропивницькій школі (відео: YouTube)

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