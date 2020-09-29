У Кропивницькому вантажівка влетіла в тролейбус з пасажирами (відео)

У Кропивницькому водій фури влетів у тролейбус, в якому у цей момент знаходилося близько трьох десятків пасажирів. В результаті удару тролейбус вилетів на тротуар, збив електроопору і зачепив приватний будинок.

Інцидент стався у вівторок, 29 вересня, в самому центрі Кропивницького. На перехресті вулиць Архангельської та Преображенської водій вантажного автомобіля Renault не пропустив тролейбус, який рухався головною дорогою. Фура влетіла в тролейбус, а той – в бетонну опору, а потім в житловий будинок. Деталі розповіли в сюжеті ТСН.

В результаті аварії постраждав лише водій тролейбуса. Від удару він вилетів з водійського сидіння і сильно вдарився головою. Медики госпіталізували його для надання допомоги. А ось пасажирам пощастило – вони відбулися легким переляком і кількома синцями. У тролейбусному парку відзначили, що людей врятувало те, що були зайняті тільки сидячі місця.

"Якби хтось з пасажирів стояв, то наслідки були б серйозніші", - розповіли в парку.

Водій вантажівки повністю визнав свою провину. Він пояснив, що не місцевий і місто знає погано. Намагався по вузьких вуличках міста об'їхати перекриту магістраль і тролейбус він просто не помітив.

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