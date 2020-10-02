Під Кропивницьким трактор збив і переїхав дівчину, а вона встала і пішла

У місті Новоархангельськ Кіровоградської області телескопічний навантажувач збив і переїхав молоду дівчину, коли вона йшла по пішохідному переходу. Водій навіть не пригальмував у момент ДТП і не зупинився після, а дівчина, судячи з відео, серйозно не постраждала.

На відео, опублікованому в Instagram-паблике Novoarhangelsk, видно, як дівчина переходить "зебру" і не дивиться по сторонах. Навантажувач повертає праворуч і на значній швидкості б'є дівчину по голові ковшем. Вона відскакує і падає прямо під цей "трактор", який проїжджає над нею.

Після цього постраждала змогла сісти, а люди, що підбігли до неї, підняли її і допомогли відійти в сторону.

"Збили дівчину на "пішоході". Водій тверезий взагалі був? Куди набрав таку швидкість, і ще й на "пішоході", - підписані кадри.

Навантажувач збив дівчину і переїхав (відео: instagram.com/n.o.v.o.a.r.h.a.n.g.e.l.s.k.i)

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що Яна потрапила в лікарню. Зараз медики встановлюють тяжкість отриманих нею травм.

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