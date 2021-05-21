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Під Кропивницьким блискавка вдарила в будинок: мати голими руками вибивала вікно

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Кропивницький, П'ятниця 21 травня 2021 09:43
Під Кропивницьким блискавка вдарила в будинок: мати голими руками вибивала вікно Фото: у Кіровоградській області блискавка влучила в будинок і він загорівся (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Кіровоградській області блискавка влучила в житловий будинок і від цього він загорівся. Пожежникам вдалося загасити пожежу за кілька годин, незважаючи на те, що в цей час на вулиці йшов дощ.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Відзначається, що жінка, яка перебувала в будинку з дитиною, щоб вибратися, розбила скло у вікні. Спочатку вона врятувала малюка, а потім звільнилася сама. Сусіди допомогли взяти однорічну дитину з вікна і забрати якомога далі від вогню.

"Воно як гахнуло. Ми аж присіли. Виглянула - у дворі нічого. А потім виглянула: чую тріщить, горить. Я вискочила на вулицю і почала кричати: "Пожежа, пожежа", — розповіла сусідка постраждалої сім'ї Світлана.

Вогонь вдалося загасити за допомогою фермерської машини для поливу полів, через те, що власної пожежної частини в селі немає.

Причиною попадання блискавки в будинок фахівці називають відсутність в житлі спеціального захисту і блискавковідводу.

У Кіровоградській області в будинок влучила блискавка

Як ми раніше повідомляли, на Львівщині блискавка влучила в будинок і травмувала 37-річну жінку. Коли почалася гроза, вся сім'я сховалася в будинок і вимкнула мобільні телефони.

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