Під Кропивницьким на дитячому майданчику дівчинці гойдалками відірвало палець

У Світловодську Кіровоградській області трирічна дівчинка залишилася без пальця після того, як каталася на гойдалках на дитячому майданчику. Після інциденту було написано заяву в поліцію.

Про це розповіла мама дівчинки Ірина Пастушенко в коментарі для " Суспільного ".

Подія сталася 17 травня. Дівчинка з мамою грала на майданчику, коли вона відійшла, з нею залишилася бабуся.

"Дитина вирішила зіскочити з гойдалки. А там яма під гойдалками, і дощечки. Туди пальчик застряг. Якби цієї ями не було, то вона б стала на ніжки. А так потрапила туди і вирвала палець", - розповіла жінка.

Дівчинку одразу ж відвезли в лікарню, де зробили операцію. Зараз вона перебуває вдома.

Мама постраждалої дитини вважає, що дитячі майданчики у Світловодську не облаштовані. Їх ремонтують, і ніхто не доглядає.

Журналісти спробували зв'язатися зі Світловодською міськрадою, проте телефони в управлінні житлово-комунального господарства і в приймальні не відповідають.

Подію внесли в ЄРДР за статтею 128 "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження". Слідчі з'ясовують всі обставини події.