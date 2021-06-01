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Під Кропивницьким на дитячому майданчику дівчинці гойдалками відірвало палець

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Кропивницький, Вівторок 01 червня 2021 19:13
Під Кропивницьким на дитячому майданчику дівчинці гойдалками відірвало палець Колаж РБК-Україна: дитина на гойдалці сильно травмувалась
Автор: Роман Мирончук

У Світловодську Кіровоградській області трирічна дівчинка залишилася без пальця після того, як каталася на гойдалках на дитячому майданчику. Після інциденту було написано заяву в поліцію.

Про це розповіла мама дівчинки Ірина Пастушенко в коментарі для "Суспільного".

Подія сталася 17 травня. Дівчинка з мамою грала на майданчику, коли вона відійшла, з нею залишилася бабуся.

"Дитина вирішила зіскочити з гойдалки. А там яма під гойдалками, і дощечки. Туди пальчик застряг. Якби цієї ями не було, то вона б стала на ніжки. А так потрапила туди і вирвала палець", - розповіла жінка.

Дівчинку одразу ж відвезли в лікарню, де зробили операцію. Зараз вона перебуває вдома.

Мама постраждалої дитини вважає, що дитячі майданчики у Світловодську не облаштовані. Їх ремонтують, і ніхто не доглядає.

Журналісти спробували зв'язатися зі Світловодською міськрадою, проте телефони в управлінні житлово-комунального господарства і в приймальні не відповідають.

Подію внесли в ЄРДР за статтею 128 "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження". Слідчі з'ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, адвокат Тетяна Бідюк розповіла, хто повинен відповідати за дитячі травми на майданчиках, і куди звертатися батькам в таких ситуаціях.

За її словами, якщо дитячий майданчик ще будують або ремонтують, то територія навколо об'єкта повинна бути огороджена, щоб виключити до нього доступ сторонніх, в тому числі і дітей.

В такому випадку відповідальність лягає на балансоутримувача, замовника цього будівництва або підрядника.

Ми також писали про те, що Юрист обгрунтував заборону електросамокатів. За його словами, це особливо зрозуміють батьки малолітніх дітей і власники собак.

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