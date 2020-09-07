Під Кропивницьким члени виборчої комісії влаштували бійку: відео конфлікту

У неділю, 6 вересня, в Олександрії Кіровоградської області стався конфлікт прямо під час засідання територіальної виборчої комісії.

Спочатку між членом територіальної виборчої комісії Олександром Іванем і представником "Опозиційної платформи – За життя" Олегом Банківським зав'язалася словесна перепалка, але незабаром вона переросла в бійку. Про це розповіла місцева журналістка Ірина Балашова на своїй сторінці в Facebook.

За словами журналістки, на цьому засіданні вирішували питання щодо поділу округів. Бійка сталася після того, як до зали зайшла жінка в зеленому (юрист за договором).

На зборах було прийнято постанову про утворення п'яти виборчих округів.

Журналістка зазначила, що спочатку члени комісії зафіксували невиконання своїх службових обов'язків голови комісії Валентини Вечірко. Після цього члени комісії своїми голосами вирішили, щоб засідання провів Олександр Івань.

Після цього Вечірко разом з юристом сказали, що будуть оскаржувати дане рішення.

Нагадаємо, під Запоріжжям п'яний неадекват влаштував моторошну різанину в кафе.

Раніше під Києвом влаштували стрілянину біля житлових будинків.