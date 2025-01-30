Сквозь мокрое стекло: жена Усика эффектно оголила плечи в новой фотосессии

Так, она поделилась со своими фолловерами необычными черно-белыми фото, сделанными сквозь мокрое стекло с каплями дождя. Таким образом создается впечатление, что она находится в душе.



Екатерина Усик показала новые фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для стильной фотосессии супруга украинского спортсмена выбрала кожаную куртку, которую накинула на голое тело, а также ультракороткую юбку.



Жена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На одном из снимков она также позирует в нижнем белье. Для фотосессии блогерша выбрала естественный макияж и немного выделила губы. Волосы Екатерина решила оставить распущенными.



Супруга украинского боксера (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Как отреагировали в сети

Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и тут же принялись комментировать необычную фотосессию, а также ставить смайлы в виде "огня":

"Это очень красиво"

"Королева! И не стыжусь говорить это каждый раз"

"Красота"

"Катя, это вау!".



Жена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Что известно про Екатерину Усик

Екатерина Усик - жена известного украинского боксера Александра Усика.

Девичья фамилия Екатерины Хмелевская. Она и Александр познакомились еще в подростковом возрасте, и их отношения развивались довольно долго. Девушка не рассматривала тогда начинающего спортсмена в качестве спутника жизни, однако он был настойчив.

Пара поженилась в 2009 году в Симферополе. Вместе воспитывают четырех детей: 14-летнюю Елизавету, 11-летнего Кирилла, 9-летнего Михаила и годовалую Марию.

Екатерина известна своей поддержкой супруга в его профессиональной карьере. Она часто появляется на мероприятиях и боях Александра, поддерживая его на протяжении всего пути. В социальных сетях она делится своей повседневной жизнью и многими личными моментами.



Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)