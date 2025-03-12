Сквозь боль и вызовы: 7 звезд, которые готовы на все ради роли

Быть актером - это не только о таланте и харизме, но и о способности выходить за пределы комфорта. Некоторым приходится кардинально менять свою внешность, голодать или набирать десятки килограммов, жить в жестких условиях или даже рисковать здоровьем ради идеального перевоплощения.

В этом материале РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 7 звездах, которые доказали: настоящее искусство требует жертв.

Натали Портман

Натали Портман уверяет поклонников, что ее хорошо развитые мышцы в фильме "Тор: Любовь и гром" не имеют ничего общего с компьютерной графикой. За несколько месяцев до начала съемок актриса начала заниматься в тренажерном зале, уделяя особое внимание силовым упражнениям, которых раньше никогда не делала. Ее любимыми упражнениями всегда были бег трусцой и йога. Кадр из фильма "Тор: Любовь и гром"

По словам актрисы, она никогда не хотела стать громоздкой, но решила изменить свой образ ради этой роли. Стоит отметить, что актриса веганка, но ей удалось нарастить мышечную массу за счет потребления большого количества растительных белков.

Том Хиддлстон

В сериале "Ночной администратор" герой Хиддлстона управляет отелем. Чтобы подготовиться к роли, актер провел ночь, управляя настоящим элитным отелем.

"Эта работа только кажется гламурной. В бальном зале в подвале проходила свадьба, и люди на первом этаже жаловались на музыку, и нам с ночным менеджером пришлось радовать обе стороны", - вспоминал актер. Кадр из сериала "Ночной администратор"

Сериал снимался в реальном отеле, а Тома иногда принимали за настоящего менеджера отеля. Несколько гостей отеля даже попросили у него ключи от номеров, и он с удовольствием согласился.

Холли Берри

Чтобы войти в роль в фильме "Тропическая лихорадка", Холли перестала принимать душ и брить подмышки. Артистка призналась, что не принимала душ две недели, а волосы под мышками были такими длинными, что их можно было заплести. Холли Берри (фото: instagram.com/halleberry)

Ее коллегам пришлось бороться с запахом ее тела, но, как сказала Берри, "никто мне ничего не сказал, но все начали держаться на расстоянии".

Мэттью МакКонахи

Обычно МакКонахи имеет худощавое телосложение, но в фильме "Золото" он появился как довольно полный персонаж. Изначально кинематографисты хотели одеть его в специальный толстый костюм, но Мэттью решил, что может обойтись и без этого.

"Я ел и пил, что хотел, в течение 6 месяцев, не думая ни о каких последствиях", - сказал актер. Кадр из фильма "Золото"

Его любимой едой были чизбургеры, которые он покупал в ресторанах быстрого питания или готовил дома. Конечно, он довольно быстро набрал вес. По словам Мэтью, было непросто вернуться к здоровому питанию.

Брэд Питт

Чтобы сыграть офицера в фильме "Ярость", Питту пришлось пройти строгий курс подготовки. В нем должен был участвовать весь актерский состав фильма, и хотя Питт был старше других актеров, он никогда не пытался этого избежать. Кадр из фильма "Ярость"

"Это было создано, чтобы разбить нас, не дать нам замерзнуть, держать нас истощенными, сделать нас несчастными, держать нас мокрыми, заставить нас есть холодную еду. И если наши вещи не были вместе, мы должны были платить за это физическими потерями. Мы вставали в 5 утра, час несли ночную вахту", - сказал актер.

Рене Зеллвегер

Актрисе пришлось основательно готовиться к роли Джуди Гарленд. Несмотря на то, что Зеллвегер уже пела в фильме "Чикаго", ее голос был не таким сильным, как у Джуди. Поэтому актрисе пришлось целый год брать уроки вокала, чтобы спеть так же как Гарленд для фильма "Джуди". Кадр из фильма "Джуди"

Известно, что у Гарленд было небольшое искривление позвоночника, которое не давало ей покоя во время выступлений. Вот почему Рене делала что-то странное перед определенными сценами. Она пыталась пошевелить пианино перед съемками концертных сцен, чтобы почувствовать боль в суставах и настроиться на нужный лад.

Брэдли Купер

Брэдли Куперу пришлось поправиться для фильма "Американский снайпер". И в отличие от Мэттью МакКонахи, который наслаждался процессом набора веса, как было сказано выше, Купер действительно страдал.

"Это был настоящий шок для моего организма. Если это пицца и торт, то это одно. Вводя в день 6000 калорий, организм быстро стареет", - пожаловался актер. Кадр из фильма "Американский снайпер"

Личный шеф-повар Купера готовил для него 5 ежедневных блюд, но между ними ему также приходилось перекусывать энергетическими батончиками.

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