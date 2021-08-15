Мера Кривого Рогу знайшли мертвим: вбивство чи самогубство?

Костянтин Павлов виявлений мертвим під Кривим Рогом в селі Вільне Дніпропетровської області 15 серпня. Біля його тіла був виявлений автомат.
Про смерть Павлова повідомив блогер Олексій Таймурзін у своєму Telegram-каналі.
Костянтин Павлов виграв вибори від "ОТЗЖ" восени 2020. Його суперником у другому турі був представник "Слуги народу".
Тіло мера Кривого Рогу знайшли на веранді будинку.
Поки незрозуміло чи було це вбивство чи самогубство. Поліція займеться розслідуванням цієї справи.
Фото (18+) з місця інциденту можна переглянути за цим посиланням.
Народився 12 січня 1973 року в місті Кривий Ріг в родині жителів Кривого Рогу.
У 1992 році він закінчив технікум за кваліфікацією електрослюсар 4-го розряду. Відразу після навчання він почав працювати електрослюсарем на кар'єрі Південного гірничо-збагачувального комбінату.
Під час роботи закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю "економіст". Також закінчив Відкритий міжнародний університет Великобританії ЛІНК за фахом "менеджер організацій".
З 1996 року був заступником директора підприємства "Кривбассконсалтінг". У 1998-1999 роках був його директором.
З 1999 року став заступником начальника відділу збуту і зовнішньоекономічної діяльності в управлінні Південного гірничо-збагачувального комбінату.
З 2002 року - перший заступник директора і виконавчий директор Криворізького Сурікова заводу.
У 2005 році вступив в Партію регіонів. У 2006 році став першим заступником голови Кривого Рогу. У 2006 і 2010 роках обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради.
У 2012 році став народним депутатом України 7-го скликання від Партії регіонів.
У 2014 році обраний народним депутатом України 8-го скликання. Обрався по одномандатному виборчому округу № 31, самовисуванець. Став членом депутатської фракції "Опозиційний блок".
У 2018 році його включили до списку санкцій Росії.
У 2020 році балотувався в мери Кривого Рогу від партії "Опозиційна платформа - За життя". У другому турі виграв вибори мера Кривого Рогу, набравши 56,97% голосів.
Нагадаємо, помер останній онук Івана Франка.
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