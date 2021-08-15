Мера Кривого Рогу знайшли мертвим: вбивство чи самогубство?

Костянтин Павлов виявлений мертвим під Кривим Рогом в селі Вільне Дніпропетровської області 15 серпня. Біля його тіла був виявлений автомат.

Про смерть Павлова повідомив блогер Олексій Таймурзін у своєму Telegram-каналі .

Костянтин Павлов виграв вибори від "ОТЗЖ" восени 2020. Його суперником у другому турі був представник "Слуги народу".

Тіло мера Кривого Рогу знайшли на веранді будинку.

Версії слідства

Поки незрозуміло чи було це вбивство чи самогубство. Поліція займеться розслідуванням цієї справи.

Фото (18+) з місця інциденту можна переглянути за цим посиланням.

Чим відомий Костянтин Павлов

Народився 12 січня 1973 року в місті Кривий Ріг в родині жителів Кривого Рогу.

У 1992 році він закінчив технікум за кваліфікацією електрослюсар 4-го розряду. Відразу після навчання він почав працювати електрослюсарем на кар'єрі Південного гірничо-збагачувального комбінату.

Під час роботи закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю "економіст". Також закінчив Відкритий міжнародний університет Великобританії ЛІНК за фахом "менеджер організацій".

З 1996 року був заступником директора підприємства "Кривбассконсалтінг". У 1998-1999 роках був його директором.

З 1999 року став заступником начальника відділу збуту і зовнішньоекономічної діяльності в управлінні Південного гірничо-збагачувального комбінату.

З 2002 року - перший заступник директора і виконавчий директор Криворізького Сурікова заводу.

У 2005 році вступив в Партію регіонів. У 2006 році став першим заступником голови Кривого Рогу. У 2006 і 2010 роках обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради.

У 2012 році став народним депутатом України 7-го скликання від Партії регіонів.

У 2014 році обраний народним депутатом України 8-го скликання. Обрався по одномандатному виборчому округу № 31, самовисуванець. Став членом депутатської фракції "Опозиційний блок".

У 2018 році його включили до списку санкцій Росії.

У 2020 році балотувався в мери Кривого Рогу від партії "Опозиційна платформа - За життя". У другому турі виграв вибори мера Кривого Рогу, набравши 56,97% голосів.