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У Кривому Розі жінка купила в супермаркеті хліб з цвіллю і шокувала мережу: фото "сюрпризу"

Автор: Тетяна Самарук

У Кривому Розі в одному з супермаркетів жінка купила буханець хліба з цвіллю. Місцева мешканка була вражена від побаченого.

Фото опублікували в Facebook-спільноті "Земляки з Криворіжжя!".

Так, інцидент стався в одному з супермаркетів, розташованих в мікрорайоні Даманського.

Жінка купила в магазині буханець хліба за 11 гривень. Коли прийшла додому була неприємно вражена, адже всередині він був з цвіллю.

Жінка купила хліб зі цвіллю (фото: facebook.com/groups/zemlyaki.kr)

У коментарях користувачі відреагували на "свіжий" хліб.

  • Аналогічний хліб я придбав на Соколовці за 16 гривень. Прийшов додому й побачив. Чек був, тож я хліб повернув назад і забрав гроші;
  • Та сама історія в АТБ;
  • Всі скарги до виробника хліба, а не до продавця. Вся інформація на упакуванні;
  • А на Карачун в АТБ, в тому ж хлібному відділі на полиці бачили мишу. Вона напевно теж по хліб прийшла. Охороні сказали, то він тільки руками розвів.

Раніше ми повідомляли, що у київському супермаркеті миша на прилавку нахабно наминала продукти.

Також ми розповідали, що робити, якщо в продуктах знайшли живність. Зокрема, спочатку людина може звернутися до супермаркету, потім вже до Держпродспоживслужби, куди подати скаргу.

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