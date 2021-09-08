У Кривому Розі жінка купила в супермаркеті хліб з цвіллю і шокувала мережу: фото "сюрпризу"

У Кривому Розі в одному з супермаркетів жінка купила буханець хліба з цвіллю. Місцева мешканка була вражена від побаченого.
Фото опублікували в Facebook-спільноті "Земляки з Криворіжжя!".
Так, інцидент стався в одному з супермаркетів, розташованих в мікрорайоні Даманського.
Жінка купила в магазині буханець хліба за 11 гривень. Коли прийшла додому була неприємно вражена, адже всередині він був з цвіллю.
У коментарях користувачі відреагували на "свіжий" хліб.
Раніше ми повідомляли, що у київському супермаркеті миша на прилавку нахабно наминала продукти.
Також ми розповідали, що робити, якщо в продуктах знайшли живність. Зокрема, спочатку людина може звернутися до супермаркету, потім вже до Держпродспоживслужби, куди подати скаргу.