У Кривому Розі породілля підробила документи та віддала дитину для жебракування

У Кривому Розі 39-річна жінка вирішила позбутися новонародженої дитини і віддала її іншій жінці, якій він був потрібен для жебракування.

Про цю історію повідомила прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

У поліцію звернулися працівники соціального центру, які розповіли про те, що до них зверталася жінка без постійного місця проживання і намагалася оформити документи на соціальні виплати. Але в її документах були неточності, які викликали підозри.

Поліція з'ясувала, що ця жінка не є матір'ю дитини. Вона забрала дитину у жінки, яка вирішила не залишати немовля собі. При цьому в пологовому будинку при оформленні дитини вона використовувала дані своєї спільниці.

Кривому Розі жінка підробила документи та віддала немовля (фото: dp.npu.gov.ua)

Поліцейські опитали свідків, провели експертизи і таким чином отримали докази незаконної передачі дитини.

Жінка, яка віддала дитину є громадянкою Молдови. В Україні у неї були судимості за крадіжки, грабежі та зберігання наркотиків. При цьому в нашій країні вона жила без реєстрації.

Крім дівчинки у неї є ще троє дітей, віком 4, 10 та 19 років. Обидві жінки затримані і тепер вони можуть опинитися за ґратами на строк від 8 до 15 років. Також законом передбачається конфіскація майна.

Нагадаємо, жінка зупинила іномарку посеред дороги і витягла з багажника дитину.

Ми також писали про те, що під Одесою 6-річні дівчатка потрапили в пастку для злодіїв.