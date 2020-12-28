ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Кривому Розі породілля підробила документи та віддала дитину для жебракування

Кривий Ріг, Понеділок 28 грудня 2020 19:24
У Кривому Розі породілля підробила документи та віддала дитину для жебракування
У Кривому Розі жінка підробила документи та віддала немовля (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Кривому Розі 39-річна жінка вирішила позбутися новонародженої дитини і віддала її іншій жінці, якій він був потрібен для жебракування.

Про цю історію повідомила прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

У поліцію звернулися працівники соціального центру, які розповіли про те, що до них зверталася жінка без постійного місця проживання і намагалася оформити документи на соціальні виплати. Але в її документах були неточності, які викликали підозри.

Поліція з'ясувала, що ця жінка не є матір'ю дитини. Вона забрала дитину у жінки, яка вирішила не залишати немовля собі. При цьому в пологовому будинку при оформленні дитини вона використовувала дані своєї спільниці.

У Кривому Розі породілля підробила документи та віддала дитину для жебракування

Кривому Розі жінка підробила документи та віддала немовля (фото: dp.npu.gov.ua)

Поліцейські опитали свідків, провели експертизи і таким чином отримали докази незаконної передачі дитини.

Жінка, яка віддала дитину є громадянкою Молдови. В Україні у неї були судимості за крадіжки, грабежі та зберігання наркотиків. При цьому в нашій країні вона жила без реєстрації.

Крім дівчинки у неї є ще троє дітей, віком 4, 10 та 19 років. Обидві жінки затримані і тепер вони можуть опинитися за ґратами на строк від 8 до 15 років. Також законом передбачається конфіскація майна.

Нагадаємо, жінка зупинила іномарку посеред дороги і витягла з багажника дитину.

Ми також писали про те, що під Одесою 6-річні дівчатка потрапили в пастку для злодіїв.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Кривий Рігпреступления

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся