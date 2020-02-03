У Кривому Розі у шахті розбилися блогери: імена загиблих та деталі НП

Блогери зірвалися в шахту в Кривому Розі (колаж: РБК-Україна)

Загиблі блогери зірвалися в покинуту шахту в Кривому Розі

У Кривому Розі загинули два блогера. Група з п'яти хлопців намагалася зняти відео в покинутій шахті, але це закінчилося трагедією - двоє з них зірвалися в шахту. У мережі назвали імена хлопців, які відносили себе до групи Belov Blog. Всі подробиці - в матеріалі Styler.

НП сталася 2 лютого близько опівночі у Саксаганському районі Кривого Рогу. Хлопці розбилися, впавши у вентиляційний канал шахти - вони зірвалися з висоти близько 500 метрів і загинули на місці, пишуть місцеві ЗМІ.

Щоб підняти тіла загиблих, довелося залучити загін рятувальників. Їх дістали вранці 3 лютого близько 6:00.

Блогери зірвалися в шахту у Кривому Розі (фото: Первый городской)

За інформацією користувачів мережі, загиблі - жителі Кривого Рогу. Один з них 35-річний Володимир Тенілін, інший - Денис Ткаченко, йому приблизно 30-35 років.

Блогери знімали відео для "Блогу Бєлова". Вони розміщують в YouTube відеоролики, що знімають в шахтах, підземеллях, а також інших покинутих і забутих місцях.

Блогери зірвалися в шахту в Кривому Розі (скрін: YouTube/Belov Blog)

"Покинуті шахти і не тільки... Особливості контенту - атмосфера занедбаних шахт, яка не залишить Вас байдужими", - написано в описі каналу.

Блогери зірвалися в шахту в Кривому Розі (відео: YouTube/Belov Blog)