У Кривому Розі п'яний прокурор на Lexus зніс зупинку, а потім втік з лікарні (фото і відео)

Інцидент стався вчора близько дев'ятої вечора на вулиці Купріна. На щастя, в момент в'їзду в зупинку там не було людей.

За даними журналістів з посиланням на свої джерела - аварію скоїв військовий прокурор з Одеської області Вадим Лапоха, який після події навідріз відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові.

У Кривому Розі нетверезий прокурор влаштував ДТП - в'їхав у зупинку (фото: svoi.kr.ua)

Також приїхала карета "швидкої допомоги", і чоловіка оглянули медики.

"Лікарі кажуть, що фізичних травм у правоохоронця немає. А є тільки високий тиск, який може виявитися наслідком алкогольного сп'яніння", - йдеться в публікації.

Потім прокурор в машині "швидкої" нібито заснув, але журналісти вважають, що чоловік прикинувся сплячим, аби не проходити огляд на Драгері. Також Лапоха заявив, що потребує госпіталізації.

Прокурор після аварії зажадав, щоб його госпіталізували (фото: t.me/svoiKR)

У підсумку його доставили до 8-ї лікарні з попереднім діагнозом гостра алкогольна інтоксикація.

За інформацією видання, огляд прокурор проходитиме вже в понеділок, 20 грудня, під наглядом працівників ДБР, які вже виїхали за ним до лікарні.

"Після візиту колеги - криворізького військового прокурора Станіслава Ламана, Вадим Лапоха покинув будівлю лікарні, сів у автомобіль і поїхав у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

З лікарні прокурор після скоєного ДТП пішов, так і не пройшовши огляд (фото: t.me/svoiKR)

Також зазначається, що за попередніми даними, за аварію на Лапоху правоохоронці склали два адмінпротоколи за 130 і 124 статтями.

Відео: у Кривому Розі прокурор влаштував п'яну ДТП та скоїв "втечу" з лікарні