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У Кривому Розі п'яний прокурор на Lexus зніс зупинку, а потім втік з лікарні (фото і відео)

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Кривий Ріг, Субота 18 грудня 2021 10:25
У Кривому Розі п'яний прокурор на Lexus зніс зупинку, а потім втік з лікарні (фото і відео) Фото: у Кривому Розі прокурор скоїв п'яну ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі чоловік за кермом Lexus зніс зупинку, після чого закрився у своєму автомобілі й не став спілкуватися з правоохоронцями, які прибули. За попередньою інформацією, винуватець ДТП був явно не тверезий.

Про це передає місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".

Інцидент стався вчора близько дев'ятої вечора на вулиці Купріна. На щастя, в момент в'їзду в зупинку там не було людей.

За даними журналістів з посиланням на свої джерела - аварію скоїв військовий прокурор з Одеської області Вадим Лапоха, який після події навідріз відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові.

У Кривому Розі п'яний прокурор на Lexus зніс зупинку, а потім втік з лікарні (фото і відео)У Кривому Розі п'яний прокурор на Lexus зніс зупинку, а потім втік з лікарні (фото і відео)У Кривому Розі п'яний прокурор на Lexus зніс зупинку, а потім втік з лікарні (фото і відео)

У Кривому Розі нетверезий прокурор влаштував ДТП - в'їхав у зупинку (фото: svoi.kr.ua)

Також приїхала карета "швидкої допомоги", і чоловіка оглянули медики.

"Лікарі кажуть, що фізичних травм у правоохоронця немає. А є тільки високий тиск, який може виявитися наслідком алкогольного сп'яніння", - йдеться в публікації.

Потім прокурор в машині "швидкої" нібито заснув, але журналісти вважають, що чоловік прикинувся сплячим, аби не проходити огляд на Драгері. Також Лапоха заявив, що потребує госпіталізації.

У Кривому Розі п'яний прокурор на Lexus зніс зупинку, а потім втік з лікарні (фото і відео)У Кривому Розі п'яний прокурор на Lexus зніс зупинку, а потім втік з лікарні (фото і відео)

Прокурор після аварії зажадав, щоб його госпіталізували (фото: t.me/svoiKR)

У підсумку його доставили до 8-ї лікарні з попереднім діагнозом гостра алкогольна інтоксикація.

За інформацією видання, огляд прокурор проходитиме вже в понеділок, 20 грудня, під наглядом працівників ДБР, які вже виїхали за ним до лікарні.

"Після візиту колеги - криворізького військового прокурора Станіслава Ламана, Вадим Лапоха покинув будівлю лікарні, сів у автомобіль і поїхав у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

У Кривому Розі п'яний прокурор на Lexus зніс зупинку, а потім втік з лікарні (фото і відео)У Кривому Розі п'яний прокурор на Lexus зніс зупинку, а потім втік з лікарні (фото і відео)

З лікарні прокурор після скоєного ДТП пішов, так і не пройшовши огляд (фото: t.me/svoiKR)

Також зазначається, що за попередніми даними, за аварію на Лапоху правоохоронці склали два адмінпротоколи за 130 і 124 статтями.

Відео: у Кривому Розі прокурор влаштував п'яну ДТП та скоїв "втечу" з лікарні

Раніше повідомлялося, що в Києві чиновник на джипі заблокував трамвай і влаштував "розбірки".

Також ми писали, що перед цим під Хмельницьким п'яний чиновник збив двох жінок на переході, і момент наїзду потрапив на відео.

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