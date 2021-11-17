RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Кривому Розі пасажири побились за місце у маршрутці: "хто сильніший, той і їде" (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Кривому Розі на зупинці громадського транспорту люди влаштували бійку за місце у маршрутці.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

На кадрах видно, як троє чоловіків били одного, а потім четверо одного. Очевидці розповіли, що причиною бійки стало місце у салоні маршрутки, адже водії через "червону" зону "стоячих" до салону не впускають.

"У Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце в маршрутці. З "стоячими місцями" водій маршрутки їхати відмовився. Хто сильніший, той і їде?", - йдеться під відео.

Згодом, як пасажири відлупцювали "зайвого" пасажира, маршрутка поїхала далі.

У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіків та пишуть, що такі дії неприпустимі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві пасажир серйозно поплатився за відсутність маски.

Також ми писали, що у Мелітополі підліток зупинив некеровану маршрутку та врятував водію життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
маршрутка